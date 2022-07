Nije Split samo turizam: Šef udruge koja okuplja tehnološke tvrtke razbija mitove o startup sceni i otkriva splitske adute

Već neko vrijeme Split je središte startup scene u Dalmaciji s razvijenim poduzetničkim i tehnološkim ekosustavom, a velik dio zasluga za to još od 2010. ima i Split Tech City, prvo formalno udruženje splitske tehnološke zajednice. Danas ga čini 75 tvrtki koje članstvom podržavaju rad udruge, a usto ona zapošljava dvije osobe koje svakodnevno provode aktivnosti usmjerene daljnjem razvoju splitske tehnološke zajednice

Konkretno, zajednicu čine tvrtke, startupi, coworking prostori, ustanove i druge relevantne udruge, stoga Split nije samo sve više prepoznatljiv među startupima, već i etabliranim tvrtkama. Kako je iz godine u godinu sve veća i konkurencija, predsjednik udruge Toni Trivković vidi to kao poticaj onima koji su već na tržištu, ali i za one koji tek dolaze.

‘U posljednjih nekoliko godina tehnološka scena u Splitu jača u svakom segmentu; otvoreni su odlični coworking prostori, primjerice The Works, scaleUp Office i Smartspace, organiziraju se odlične konferencije, kao što su BlockSplit, Green Future, DUMP Days i naš Festival tehnologije i poduzetništva, a tu su i redoviti meetupi kao što su Tinel, ML/AI, OpenCoffee i Locals’n’Nomads. Svakog mjeseca događa se nešto, što nam je dokaz da je zajednica sve vibrantnija . Uspoređujući današnji Split s onim otprije deset godina, s pravom možemo reći da Split nije samo turistički grad . Velike IT tvrtke, kao što su Agency04 i Serengeti, otvaraju svoje urede u Splitu. Također, Infobip i Rimac već su godinama prisutni u Splitu’, ističe Trivković.

U posljednje tri godine organizirali su više od 100 predavanja i radionica, a naš sugovornik tvrdi da je interes za njih uvijek velik. Organiziraju uz to tematske događaje koji okupljaju dizajnere, marketingaše, programere, poduzetnike te studente s aspiracijama za neku od tih karijera. Osim Festivala tehnologije i poduzetništva, organizirali su krajem 2019. konferenciju 'Živi lokalno, radi globalno!'.

Imaju podršku grada, županije i države, no Split Tech City u potpunosti financira sama zajednica. Surađuju i s drugim gradovima koji su IT središta svojih regija pa tako često dijele iskustva razvoja Split Tech Cityja. Nedavno su bili u Zadru, Zagrebu i Vinkovcima, a prošle godine, na prvom izdanju njihova Festivala tehnologije i poduzetništva, imali su panel-raspravu na temu ‘Kako (iz)graditi lokalnu IT zajednicu?’, na kojoj su sudjelovali i panelisti iz Rijeke i Vinkovaca. Nekada se odljev mozgova odvijao iz manjih sredina u veće pa je dominirao Zagreb, no to se, kaže Trivković, promijenilo u posljednje dvije godine.