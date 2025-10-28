Nova pravila: Mijenjaju se uvjeti za najam praznog stana državi

Vlada je odlučila promijeniti pravila igre za vlasnike stanova koji svoju nekretninu žele dati na upravljanje državi
Novi Zakon o priuštivom stanovanju uskoro ide u javno savjetovanje, a kako RTL Danas doznaje iz Ministarstva graditeljstva plan je ublažiti dosadašnje pravilo da stan mora biti prazan najmanje dvije godine.
'Izuzeci se odnose na nekoliko kategorija vlasnika. Prvi su umirovljenici koji imaju potpisane ugovore o smještaju u dom umirovljenika i onda oni mogu svoj prazan stan unijeti u Program priuštivog najma, neovisno o tome koliko je on bio prazan', kazao je za RTL Danas državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.
Tri izuzetka
Ista pravila vrijedit će i za vlasnike koji su tek nedavno preuzeli svoje nekretnine jer su u njima do sada živjeli zaštićeni najmoprimci. I nisu to jedine iznimke. 'Treći su oni koji su u trenutku oglašavanja prikupljanja ponuda za Program naslijedili nekretninu, pa se pretpostavlja da ta nekretnina nije bila u najmu, da nisu ugroženi najmoprimci i da se takve stanove može unijeti u program, dakle tri izuzetka su napravljena do sada' potvrdio je Uhlir.
Ideja je da država preuzme privatne stambene nekretnine na upravljanje od 3 do 10 godina i iznajmljuje ih po modelu priuštivog stanovanja, što znači po manjoj cijeni od tržišne.
'Imamo oko 600 tisuća praznih stanova i jedan od racionalnih načina razmišljanja jest pokrenuti ono što postoji oko nas, a ne graditi novo. Novo graditi znači zauzimati prostor, znači potrošiti godine na pripremu svakog projekta, imovinsko-pravno sređivanje zemljišta, zatim javne nabave, pa gradnja i to su godine koje bi prošle dok bi se stvorile prve stambene nekretnine za priuštivo stanovanje. Prazne stanove nastojat ćemo s ovim program aktivirati za dobrobit svih – i za vlasnike, ali i za najmoprimce koji čekaju rješavanje svog stambenog pitanja', dodaje za RTL Danas državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.
Osim privatnih stanova, država će u funkciju staviti i svoje stanove koji su godinama bili prazni i propadaju. Trenutačno ih obnavlja oko 230 na području cijele zemlje. Najviše ih ima u Zagrebu, a nakon što se obnove ući će u program zaštićenog i priuštivog najma.
'Stanovi su prosječne kvadrature 50 metara četvornih i u pravilu su veličine od 30-ak do 100-tinjak metara četvornih. Riječ je o stanovima koji se nalaze u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Karlovcu, Zadru, Puli, Splitu, Dubrovniku, Daruvaru, Dugoj Resi', kazala je za RTL glasnogovornica Državnih nekretnina Željka Franić.
Pilot program koji je napravljen izmjenama Zakona o društveno-poticanoj stanogradnji, naći će uskoro na sjednici Vlade.