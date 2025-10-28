Nova pravila: Mijenjaju se uvjeti za najam praznog stana državi

Novi Zakon o priuštivom stanovanju uskoro ide u javno savjetovanje, a kako RTL Danas doznaje iz Ministarstva graditeljstva plan je ublažiti dosadašnje pravilo da stan mora biti prazan najmanje dvije godine.

'Izuzeci se odnose na nekoliko kategorija vlasnika. Prvi su umirovljenici koji imaju potpisane ugovore o smještaju u dom umirovljenika i onda oni mogu svoj prazan stan unijeti u Program priuštivog najma, neovisno o tome koliko je on bio prazan', kazao je za RTL Danas državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.

Tri izuzetka

Ista pravila vrijedit će i za vlasnike koji su tek nedavno preuzeli svoje nekretnine jer su u njima do sada živjeli zaštićeni najmoprimci. I nisu to jedine iznimke. 'Treći su oni koji su u trenutku oglašavanja prikupljanja ponuda za Program naslijedili nekretninu, pa se pretpostavlja da ta nekretnina nije bila u najmu, da nisu ugroženi najmoprimci i da se takve stanove može unijeti u program, dakle tri izuzetka su napravljena do sada' potvrdio je Uhlir.