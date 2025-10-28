Kovačević nakon poraza od Vukovara: 'Teško mi je to reći, ali...'

Trener Dinama Mario Kovačević nakon susreta je za MAXSport priznao da je pobjeda domaćih bila zaslužena. ‘Teško mi je to reći, ali Vukovar je zasluženo pobijedio. U prvom poluvremenu imali smo dominaciju, ali bez konkretnih prilika. Usto smo morali napraviti dvije prisilne izmjene – Stojković je izašao u prvom dijelu, a Valinčić na poluvremenu. Početak drugog dijela bio je presudan, primili smo gol i nakon toga se domaćin dobro branio’, rekao je Kovačević.

‘Svi su naši igrači kvalitetni. Prvih sedam kola nismo igrali Europu pa nije bilo potrebe za rotacijama, ali sada ih moramo uvoditi. Neću izdvajati pojedince – ja sam prvi odgovoran. Momci su htjeli, trudili se, ali nije bilo dovoljno odlučnosti. Imali smo dosta mladih u sastavu, no to nije alibi. HNL nam je prioritet, ali opet smo doživjeli poraz koji se mogao izbjeći. Kao i prošlih sezona, nakon europskih utakmica nam se znaju dogoditi padovi. Najviše me razočarala nesigurnost i manjak konkretnosti u završnici.’



Upitan o mogućem pritisku zbog protivnika s dna ljestvice, trener Dinama je odgovorio:



‘Svi očekuju da ćemo protiv takvih ekipa voditi 3:0 na poluvremenu, a kad to ne ide, dolazi nervoza. Ne mislim na strah u klasičnom smislu, ali kad utakmica krene loše, često tako i završi.’

O izostanku kapetana Josipa Mišića rekao je:



‘Mišić je naš vođa i njegova se odsutnost osjeti. Morao sam ga odmoriti, ali to se već pokazalo i prošle sezone – kad on ne igra, osjeti se kriza. Vjerovao sam da možemo i bez njega izvući ovu utakmicu, ali očito još imamo dosta stvari koje trebamo popraviti.’



Na kraju se osvrnuo na idući izazov, domaći ogled protiv Rijeke:



‘Rijeka je u uzlaznoj formi. Nama obično više odgovaraju suparnici koji žele igrati, dok protiv zatvorenih ekipa često imamo problem. No vjerujem u ovu momčad i uvjeren sam da ćemo u budućnosti ovakve utakmice znati prelomiti u svoju korist.’