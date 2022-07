Pioniri su ICT-a, počeli su raditi još dok nije ni bilo interneta: Šef IN2 grupe otkriva koliko se industrija promijenila u 30 godina i koji su joj danas ključni izazovi

Digitalizacija zdravstva počela 90-ih godina

'Priča vezana uz zdravstvo u IN2 grupi počinje krajem 90-ih godina, kada se počinju informatizirati hrvatske bolnice. U tim vizionarskim početcima kretalo se od osnovnih stvari – od registra pacijenata, evidencije prijema i smještaja u krevet, preko osnovnih medicinskih nalaza, do otpusnog pisma i pripadajućeg računa. Danas, gotovo 30 godina kasnije, imamo kompleksan Bolnički informacijski sustav, BIS, prisutan u 48 hrvatskih bolnica, a BioNET LIS prisutan je u preko 120 medicinsko-biokemijskih laboratorija. Tijekom pandemije potreba za digitalizacijom svih vrsta poslovanja, pa tako i funkcioniranja u zdravstvenom sektoru, postala je must have. No važno je napomenuti da je pandemija samo pokazala i dokazala da se mnogi procesi mogu odvijati online, što ide u prilog daljnjem nastavku digitalizacije zdravstva, javne uprave, gospodarstva, ali i društva općenito', kaže Jašarević.