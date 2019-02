Tko je Tomislav Debeljak, samoborski kralj vijaka koji je pritegao domaću brodogradnju

Ulazak Tomislava Debeljaka u pulski Uljanik jedni će nazvati hrabrošću, drugi ludošću. Inače, taj 43- godišnji samoborski poduzetnik, vlasnik DIV grupe u kojoj je i Brodosplit, otkako se prometnuo u spasitelja propalih škverova, izaziva dvojake reakcije. Za jedne je osebujan, ali sposoban biznismen, dok je za druge 'redikul' i lovac u mutnome. Njegov dosadašnji poslovni put zasad ipak više daje prava onima koji ga simpatiziraju

'Nedjeljom bih kod kuće gledao emisije koje je vodio Saša Zalepugin i za stolom konstruirao alate, a maleni Tomislav bi mi se nalaktio na ramena i ispitivao što je ovo, što je ono. Sjećam se jednog poslovnog sastanka s nekim direktorom proizvodnje vijaka u Češkoj. Ne govorim engleski pa je sve razgovore vodio Tomislav. I pita ga taj direktor odakle sve tako dobro zna kad je tako mlad, a on mu je odgovorio da je u poslu od rođenja', ispričao je prije nekoliko godina Debeljak stariji, opisujući sina kao 'spužvicu koja je sve upijala' .

Debeljak je rođen u Zagrebu 1975. u obrtničkoj obitelji. Njegov otac Božidar je do 1971. radio u Remontnom zavodu u Bregani da bi te godine u jednoj samoborskoj garaži otvorio obrt pod nazivom 'Debeljak – izrada vijaka' ili skraćeno DIV.

Dok se on školovao, DIV je rastao iz godine u godinu. Do 90-ih njegov otac je vijcima opskrbljivo većinu bivše Jugoslavije. Prvu tvorničku halu Debeljaci su sagradili u naselju Bobovica u Samoboru, a od početka 2000-ih tvrtka se širila akvizicijama .

Zbog velikog interesa za očev posao Debeljakovi roditelji su ga cijelo školovanje usmjeravali na metalstvo i strojarstvo. Išao je i na razna državna natjecanja iz fizike, matematike, informatike i tehničkog odgoja. Uz to je svirao harmoniku (navodno je veliki talent), klavir i saksofon. Bavio se streljaštvom, skijaškim trčanjem i tenisom.

Sve do kupovine Brodosplita Tomislav Debeljak i njegov DIV bili su slabo poznati široj javnosti. Kad su ga obasjala svjetla medijskih reflektora, otkrila su poduzetnika osebujnog stila i načina razmišljanja.

Vrijednost DIV grupe danas se procjenjuje na više od 300 milijuna eura . Grupacija je prisutna u 30 zemalja i u njezinih više od 70 tvrtki zaposleno je oko 3200 radnika. Bez obzira na širenje, to je i dalje obiteljska tvrtka u kojoj Debeljak mlađi drži 50 posto vlasništva, a po 25 posto imaju njegov otac i majka Vera. U Nadzornom odboru su njegova supruga Danijela i sestra Vedrana.

DIV je 2003. preuzeo kninsku tvornicu vijaka TVIK . Tri godine nakon toga pobjeđuje na natječaju za privatizaciju srpske Fabrike mašinskih delova MIN u Svrljigu. Otvara podružnice u Valjevu, Sarajevu i Sloveniji. Nekad mali obrt pretvorio se u jednu od vodećih tvornica vijaka u Europi. Sve do preuzimanja Brodosplita tvrtka je godišnje rasla više od 40 posto godišnje.

Debeljak ima čak devetoro djece. Najmlađu kćerkicu dobio je u siječnju prošle godine.

'Divim se mojoj Danijeli koja sama vodi brigu o djeci, nemamo ni kućnu pomoćnicu, a ona sve stiže', izjavio je dok je broj potomaka još bio na brojci osam.

U prvim mjesecima od preuzimanja Brodosplita, dok je vodio otvoreni rat sa sindikatima, medije je zabavljala njegova ideja da velike sante leda, armirane staklovlaknima, koristi kao platforme na moru na kojima bi se mogle graditi ceste, tvornice, čak i gradovi.

'Recimo, mogli bismo napraviti pontonski most od Hrvatske do Italije koji bi bio postavljen na plutajućim santama leda. Do sada sam na razvoj plutajućih platformi od leda kao konstruktivnog materijala utrošio nekoliko milijuna kuna', izjavio je prije tri godine.