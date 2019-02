Debeljak se danas dočepao Uljanika, a kako je prošao s prvim škverom? Ovo su brojke

Prije nešto manje od šest godina Tomislav Debeljak preuzeo je Brodosplit. To preuzimanje diglo je puno prašine jer radnicima, sindikatima, ali i velikom dijelu javnosti nije bilo jasno kako relativno mala tvrtka iz Samobora preuzima brodograditeljskog diva. Danas je Debeljak izabran za strateškog partnera Uljanika te će s državom restrukturirati to brodogradilište i postati neprikosnoveni kralj brodogradnje u Hrvatskoj

Do 2015. na spašavanje Brodosplita otišlo je 11 milijardi kuna, na 3. maj osam i pol milijardi, a na Uljanik 4,4 milijarde kuna. Brodosplit je bio daleko najteži slučaj, a sada se barem relativno dobro drži. Tvrtka uz državnu pomoć posluje s dobiti, imaju desetak brodova u knjizi narudžbi, no imaju i problema s dugoročnim financiranjem novogradnji, među kojima nisu samo brodovi, već i primjerice čelične brane za Veneciju.

Hrvatska je od svoje samostalnosti do danas na sanaciju i spašavanje brodogradnje potrošila više od 30 milijardi kuna. Samo u prosincu prošle godine za Uljanik su isplaćena državna jamstva od dvije i pol milijarde kuna, a koliki će biti konačan trošak sanacije, još nije poznato.

Preuzimanje je proslavljeno na parkiralištu Spaladium Arene te se za tu priliku ispeklo stotinjak janjaca na ražnju i vol. No medeni mjesec trajao je kratko i ubrzo je 3000 radnika dobilo otkaz, od čega je 2000 njih zaposleno na novim radnim mjestima, a ubrzo su im smanjene plaće, i to za od 700 do 1200 kuna.

Uslijedili su nemiri i prosvjedi, ali bunt je brzo slomljen, a otpuštanja su se nastavila, pri čemu je Debeljak jednom prilikom zatražio više kvote za zapošljavanje stranaca. U međuvremenu se hvalio projektima poput izgradnje najvećeg jedrenjaka na svijetu i brana za Veneciju. Sasvim sigurno, Debeljak će svoj recept iz Brodosplita primijeniti na Uljaniku, čega su svjesni u tamošnjem sindikatu te su prema njegovim ranijim ponudama za preuzimanje bili prilično rezervirani.

Prije godinu dana Debeljak je rekao za tportal kako nije zainteresiran za ulazak u pulsko brodogradilište. Danas postaje njegov suvlasnik, a kad Europska komisija odobri plan za restrukturiranje u Puli, krenut će i veliko rezanje troškova. No kada i sve to napravi, veliko je pitanje hoće li Brodosplit i Uljanik postati zanimljivi bankama koje bi ih kreditirale ili će ih država još godinama osiguravati jamstvima kako bi financirali gradnju brodova.