Horvat: Ne mogu potvrditi da Debeljak ima milijarde potrebne za spas Uljanika

O izboru strateškog partnera za Uljanik, stanju u Agrokoru i gospodarskim prognozama Europske komisije u središnjem Dnevniku HRT-a govorio je ministar gospodarstva Darko Horvat

Na pitanje pod kakvim uvjetima Brodosplit ulazi kao strateški partner u Uljanik grupu ministar Horvat je rekao kako je prihvaćena ponuda Brodosplita i talijanskog Fincantierija u omjeru 70%:30%. Ponudu je verificirala Uprava Uljanika i predložila Nadzornom odboru koji ju je i prihvatio, dodao je.

Ima li Debeljak potrebne milijarde za restrukturiranje?

Ne mogu potvrditi da gospodin Debeljak to ima. U ponudi koju sam vidio bila su određena pisma namjere i bankarskog sustava. Određenu verifikaciju ćemo dobiti kad za to dođe vrijeme. Ista pravila koja su vrijedila za Končara vrijede i za Debeljaka. Jedno je želja drugo su mogućnosti. Kad se kroz kvalitetni program restrukturiranja uvjerimo da je prihvatljiv i da je provediv i izvediv, da iza njega stoje institucije koje sve to financijski mogu pratiti tada ću biti optimista i u potpunosti zadovoljan.