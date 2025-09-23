dižu se indeksi

Tech divovi rastu, a ulagači su ohrabreni: Srušeni su novi rekordi na tržištu kapitala

23.09.2025 u 10:19

Europske i većina azijskih burzi je rasla zbog rasta vrijednosti tehnoloških kompanija (Ilustracija)
Europske i većina azijskih burzi je rasla zbog rasta vrijednosti tehnoloških kompanija (Ilustracija)
Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica porasle jer su ulagače ohrabrili novi rekordni dosezi burzovnih indeksa na Wall Streetu

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,3 posto. Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,26 posto, na 9.250 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,44 posto, na 23.629 bodova, a pariški CAC 0,60 posto, na 7.876 bodova.

I na većini azijskih burzi cijene su dionica jutros porasle. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,3 posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Južnoj Koreji i Tajvanu porasle između 0,4 i 1,3 posto, dok su u Indiji, Hong Kongu i Šangaju pale između 0,1 i 0,9 posto. U Japanu se zbog praznika ne radi.

Najviše su jutros porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, kao i na Wall Streetu dan prije, kada su svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine. Dow Jones ojačao je 0,14 posto, dok je S&P 500 porastao 0,44, a Nasdaq indeks 0,70 posto.

Rast tehnoloških divova

Novi rekordi zahvaljuju se rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova. Tako je cijena Nvidije porasla gotovo 4 posto, nakon što je taj proizvođač čipova najavio ulaganje 100 milijardi dolara u OpenAI radi izgradnje podatkovnih centara.

Snažno je, također oko 4 posto, porasla i cijena dionice Applea jer se ulagači nadaju pojačanoj prodaji novih iPhonea.

Još je više, oko 6 posto, skočila cijena dionice Oraclea, softverske kompanije koja bi mogla imati velike koristi od razvoja umjetne inteligencije.

