Tech divovi rastu, a ulagači su ohrabreni: Srušeni su novi rekordi na tržištu kapitala

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,3 posto. Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,26 posto, na 9.250 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,44 posto, na 23.629 bodova, a pariški CAC 0,60 posto, na 7.876 bodova.

I na većini azijskih burzi cijene su dionica jutros porasle. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,3 posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Južnoj Koreji i Tajvanu porasle između 0,4 i 1,3 posto, dok su u Indiji, Hong Kongu i Šangaju pale između 0,1 i 0,9 posto. U Japanu se zbog praznika ne radi.

Najviše su jutros porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, kao i na Wall Streetu dan prije, kada su svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine. Dow Jones ojačao je 0,14 posto, dok je S&P 500 porastao 0,44, a Nasdaq indeks 0,70 posto.