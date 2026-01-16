TSMC

Tajvanski proizvođač čipova najavljuje više od 50 milijardi dolara ulaganja u 2026.

Bi. S. / Hina

16.01.2026 u 02:56

TSMC
TSMC Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) objavio je u četvrtak da planira uložiti više od 50 milijardi dolara u ovoj godini kako bi mogao pratiti potražnju, nakon dvoznamenkastog skoka prihoda u 2025

TSMC je najveći svjetski dobavljač naprednih poluvodiča i čipova za umjetnu inteligenciju i isporučuje ih tvrtkama poput Nvidije i Applea.

U 2025. godini TSMC-ov neto prihod poskočio je za 31,6 posto i iznosio je 3,8 bilijuna novotajvanskih dolara, pokazuju preliminarni podaci. Izražen u američkoj valuti uvećan je za 35,9 posto, na 122,42 milijarde dolara.

Podaci za četvrto tromjesečje pokazuju pak skok prihoda za 20,5 posto, na nešto više od bilijun novotajvanskih dolara. Izražen u zelenim novčanicama uvećan je za 25,5 posto i iznosio je 33,73 milijarde američkih dolara

Neto dobit iznosila je u razdoblju od listopada do prosinca 505,74 milijarde novotajvanskih dolara i bila je veća za 35 posto nego pred kraj 2024. godine.

U prva tri ovogodišnja mjeseca TSMC-ov prihod trebao bi se po procjenama uprave kretati u rasponu od 34,6 milijardi do 35,8 milijardi američkih dolara.

U cijeloj 2026. kompanija očekuje rast prihoda od oko 30 posto, rekao je novinarima na konferenciji za novinare u Taipeiju glavni financijski direktor Wendell Huang, istaknuvši da računaju na snažnu potražnju, oslonjenu na umjetnu inteligenciju.

TSMC će nastaviti s ulaganjima kako bi pratio potražnju, naglasio je Huang, dodavši da bi se kapitalna potrošnja trebala u ovoj godini kretati u rasponu od 52 milijarde do 56 milijardi američkih dolara, što bi predstavljalo povećanje za 27 do 37 posto u odnosu na 2025. godinu.

Nekih 60 do 80 posto potrošnje bit će po Huangovim riječima usmjereno na napredne procesne tehnologije, oko deset posto na specijalne procese, a između deset i 20 posto na napredno sklapanje, testiranje, proizvodnju fotomaski i druge segmente.

Huang je također istaknuo da će kapitalna ulaganja nastaviti značajno rasti u sljedeće tri godine, s projekcijama rasta prihoda po složenoj godišnjoj stopi od oko 25 posto od 2024. do 2029. Do sada bili su očekivali da će iznositi 20 posto.

Sjedinjene Američke Države i Tajvan navodno bi uskoro mogli sklopiti trgovinski sporazum i mediji su izvijestili da je kabinet predsjednika Donalda Trumpa obavezao TSMC na gradnju najmanje još pet pogona u Arizoni. Kompanija nije željela komentirati medijska izvješća.

Odluke o globalnom širenju ravnaju se potrebama kupaca, naglasio je glavni financijski direktor TSMC-a, dodajući da će se oko 30 posto novih tvornica s N2 tehnologijom i još sofisticiranijim metodama proizvodnje graditi u SAD-u, ali većina ostalih na Tajvanu.

Planovi u Njemačkoj

TSMC očekuje početak masovne proizvodnje u SAD-u drugoj polovici 2027., rekao je na konferenciji predsjednik i glavni izvršni direktor C. C. Wei.

Tajvanska kompanija gradi pogon i u Njemačkoj.

'U Europi smo dobili snažnu podršku Europske komisije, njemačke savezne zemlje Saske i gradske uprave i gradnja našeg specijaliziranog pogona u Dresdenu napreduje prema planu', rekao je C. C. Wei.

