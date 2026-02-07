Prodaja čipova u ovoj godini će dosegnuti bilijun dolara

U 2025. godini prihod od prodaje čipova iznosio je 791,7 milijardi dolara i bio je za 25,6 posto veći nego u 2024., objavila je grupa koja predstavlja većinu američkih tvrtki u sektoru čipova.

Očekuju snažan rast i u ovoj godini budući da velike tehnološke tvrtke diljem svijeta troše stotine milijardi dolara na gradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Predvodnik rasta i najveći segment bili su napredni računalni čipovi koje proizvode Nvidia, Advanced Micro Devices i Intel. Prodaja tih proizvoda lani je porasla za 39,9 posto, na ukupno 301,9 milijardi dolara.