Štern: Mađari su Inu odavno preuzeli, ovo je tek legalizacija

Mađari su već preuzeli Inu, ovo je samo legalizacija njihovog, već i dosad većinskog upravljanja. Vlada je jako kontradiktorna, jer s jedne strane preko dvije godina najavljuje otkup MOL-ovih dionica u Ini, a s druge strane izmjenama Zakona o privatizaciji Ine MOL-u omogućava da dokraja u Ini legalizira svoju poziciju i način upravljanja, komentar je energetskog stručnjaka i nekadašnjeg glavnog direktora i predsjednika Nadzornog odbora Ine Davora Šterna na jučer izglasane izmjene zakona

Štern ističe ono što je kao svjedok kazao i na suđenju Sanaderu za primanje mita – da se mišljenje hrvatskih članova uprave ni do sada nije uzimalo u obzir.

'Kad je u pitanju Rafinerija Sisak, hrvatski članovi uprave su uvijek bili protiv njenog zatvaranja, ali nikad nisu imali ulogu u donošenju odluka. Moje je mišljenje da Rafineriju Rijeka treba ponuditi Rusima, kako bi u nju dopremali svoju naftu cjevovodima preko Omišlja, a Sisak pak sredstvima dobivenim od Rusa obnoviti za potrebe domaćeg tržišta nafte. Mađarska bi, uvjeren sam, na našem mjestu sigurno to napravila', ističe Štern.

Podsjeća time na preko godinu dana staru izjavu Igora Sečina, čelnika Rosnefta, ruskog naftnog diva u većinskom vlasništvu Ruske Federacije, koji je kazao kako su zainteresirani za obje hrvatske rafinerije, jer i sisačka, nakon modernizacije, može zauzeti važnu poziciju na europskom tržištu prerade nafte.

Trenutačno se u Sisku domaću naftu samo prikuplja, i to će tako biti do rujna kad će, kaže Panenić, morati biti pokrenute aktivnosti oko zatvaranja tamošnje prerade. Govori se o, kaže nekadašnji ministar, spajanju rafinerije na Janafov cjevovod kako bi nafta iz Siska išla prema Rijeci no to je, napominje, 'tehnološki suludo'.

'Da bi nafta iz Siska išla prema Rijeci, prvo je potrebno, svaki put, ispumpati ono što ide u suprotnom pravcu. Zato ta nafta prema Rijeci neće ići', zaključuje Panenić.