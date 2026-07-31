Završetak tjedna na Zagrebačkoj burzi: Blagi pad indeksa, likvidnost prosječna

Trgovanje u petak CROBEX je zaključio uz pad od 0,51 posto dok je njegova uža inačica CROBEX10 izgubila tek 0,1 posto. Na tjednoj razini CROBEX je oslabio 1,18 posto.

Sektorski indeksi imali su mješovite izvedbe. Transport, turizam i građevinski sektor bili su u plusu, dok je industrija oslabila čak 0,8 posto zbog pada cijene dionica gotovo svih izdanja, a slično je bio slučaj s prehrambenim sektorom gdje su se cijene Atlantic Grupe i Žita spustile na nižu razinu nakon dobrih izvedbi dan ranije.