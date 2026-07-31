Završetak tjedna na Zagrebačkoj burzi: Blagi pad indeksa, likvidnost prosječna

Crobex je na tjednoj razini oslabio 1,18 posto dok su indeksi imali mješovite izvedbe u petak. Industrija je oslabila dok pluseve broje transport, turizam i građevinski sektor bili su u plusu, dok je industrija oslabila čak 0,8 posto
Trgovanje u petak CROBEX je zaključio uz pad od 0,51 posto dok je njegova uža inačica CROBEX10 izgubila tek 0,1 posto. Na tjednoj razini CROBEX je oslabio 1,18 posto.
Sektorski indeksi imali su mješovite izvedbe. Transport, turizam i građevinski sektor bili su u plusu, dok je industrija oslabila čak 0,8 posto zbog pada cijene dionica gotovo svih izdanja, a slično je bio slučaj s prehrambenim sektorom gdje su se cijene Atlantic Grupe i Žita spustile na nižu razinu nakon dobrih izvedbi dan ranije.
Obujam trgovanja je porastao zahvaljujući blok tranakciji Končara od 1,6 milijuna eura, dok je redovnom trgovanju realizirano 2,4 milijuna eura prometa. Najlikvidnija izdanja bili su Končar (-0,79 posto) s 868 tisuća eura prometa i Span (-7,58 posto) s 391 tisuću eura prometa koji je ujedno bio u gubitnik dana. Lošoj izvedbi Spana prethodila je objava kvartalnih izvještaja koji su pokazali značajan pad profitabilnosti unatoč rastu prihoda.
Dobitnici su bili uglavnom manje likvidni. Najviše je ojačala dionica Alpha Adriatica, 4,29 posto, međutim uz tek 17 tisuća eura prometa, a slijedila ju je Ingra s 3,81 posto rasta i 22 tisuće eura prometa.
Dobitnik dana: ALPHA ADRIATIC 4.29% 8.50
Gubitnik dana: Span -7.58% 51.20
CROBEX -0.51% 4,421.47