Potpredsjednik Sberbanka: Prodajemo Agrokor u prvoj polovici godine

Aleksandar Vedyakhin, prvi potpredsjednik Sberbanke ustvrdio je, odgovarajući na pitanja novinara u Davosu, da ta ruska banka koja drži 39 posto hrvatskog koncerna planira prodati svoj udio u Agrokoru u prvoj polovici ove godine, prenijela je ruska agencija RIA Novosti, a njihovu vijest je objavio Bloomberg.

Osim, naravno, ako je prvi potpredsjednik ruske banke želio poslati poruku investitorima da ima dovoljan broj interesenata koji daju dobre ponude, pa „t ko prvi djevojci njegova djevojka“. Sve se to, međutim, događa u situaciji kada još uvijek nije dovršena implementacija nagodbe vjerovnika Agrokora i kada traju pregovori oko refinanciranja roll-up kredita vrijednog 1,06 milijardi eura.

Jasno je da ruska banka u pregovorima s investitorima, kao i s aktualnim vjerovnicima - vlasnicima Agrokora pokušava postići najbolju cijenu za svoje dionice, ali se čini da Vedyakhin svojom izjavom smanjuje manevarski prostor za Sberbank, javlja Jutarnji list . Jer kada prodavatelj najavi da želi prodati svoj „proizvod“ do određenog datuma tada kupac zna da prodavatelj jako žuri i može smanjiti cijenu tog proizvoda.

Implementacija nagodbe vjerovnika bi trebala biti gotova do kraja ožujka ove godine, poručili su iz Agrokora, a roll-up bi trebao biti refinanciran od travnja do lipnja. Problem je u tome što će Agrokor do tada plaćati efektivne kamate za roll-up u iznosu od 14 posto, što je destruktivno po kompaniju, i u koncernu se nadaju kako će uspjeti značajno spustiti iznos kamate.