Mirovine rastu, ali stručnjaci upozoravaju: Dugoročno to neće biti dovoljno

Najvažnije novosti uključuju ukidanje penalizacije zbog prijevremenog umirovljenja nakon 70. godine života, mogućnost rada s punim radnim vremenom uz isplatu 50 posto mirovine , povećanje invalidskih mirovina za 10 posto te šire priznavanje mirovinskog staža za skrb o djeci. Uveden je i godišnji dodatak na mirovinu , a primilo ga je više od 1,2 milijuna korisnika.

Prema najnovijim podacima Vlade RH, od 2016. godine prosječna sveukupna mirovina povećana je za više od 90 posto i prelazi iznos od 700 eura (s uključenim godišnjim dodatkom, op.a.), a cilj je dosegnuti 800 eura do kraja mandata 2028. godine. Unatoč porastu tog iznosa, financijski stručnjaci upozoravaju da državna mirovina dugoročno neće biti dovoljna za očuvanje životnog standarda.

'Demografski trendovi i sve veći pritisak na javne financije dugoročno nagrizaju vrijednost mirovina. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u Hrvatskoj u posljednjih deset godina smanjio se s oko 48 posto u 2013. na 46 posto u 2025. godini, unatoč povremenim kratkoročnim korekcijama. Istodobno, rashodi državnog proračuna za mirovine kontinuirano rastu i dodatno opterećuju sam sustav.

Iako se trenutačno provode određene izmjene, one su uglavnom kozmetičke te temeljni strukturni problemi mirovinskog sustava ostaju neriješeni. Oni koji žele financijsku sigurnost u starijoj dobi moraju na vrijeme početi planirati i štedjeti tijekom cijelog radnog vijeka', ističe Emilio Gučec, analitičar u Finaxu.

Nesklonost rizicima