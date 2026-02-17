Legendarni nogometaš gradi europsko carstvo kebaba: Ovaj lanac brze hrane širi se brzinom munje

Od klasične kvartovske zalogajnice do ambiciozne europske franšize – to je put kojim želi krenuti lanac kebaba Mangal × LP10, iza kojeg stoje legendarni njemački nogometni reprezentativac Lukas Podolski i njegov partner Metin Dag

Cilj je poprilično ambiciozan: do kraja 2030. godine potpisati ugovore za čak tisuću poslovnica. A dugoročna ambicija još je veća – postati vodeći brend kebaba u Europi i konkurirati divovima poput McDonald’sa. Tko uđe u lokal Lukasa Podolskog u kelnskoj ulici Hohenzollernring, gotovo sigurno neće pomisliti da se nalazi u klasičnoj kebabdžinici. Elektronička glazba, moderan interijer, digitalni terminali za narudžbu i zasloni s brojevima narudžbi više podsjećaju na globalne lance brze hrane nego na tradicionalni turski fast food. Naziv Mangal × LP10 kombinacija je turske riječi za roštilj (mangal) te inicijala i broja dresa Podolskog. No iza brenda stoji ozbiljna poslovna strategija, piše WiWo.

Voditelj tog lanca Marco Schepers, dugogodišnji menadžer iz korporacije Yum! Brands (KFC, Taco Bell, Pizza Hut), poručuje: 'Želimo postati vodeći brend u Europi. Kad ljudi pomisle na kebab, želimo da pomisle baš na naš.' Tržište vrijedno milijarde Unatoč pritiscima na ugostiteljstvo – višim cijena energije, hrane i rada – segment sistemske gastronomije još raste. U Njemačkoj je u tom sektoru u 2024. godini ostvaren promet od oko 35 milijardi eura, što je 12 posto više nego godinu ranije. Istodobno su 'neovisni' restorani bilježili pad. Tržište kebaba samo po sebi već vrijedi oko 2,4 milijarde eura godišnje u Njemačkoj, a stručnjaci ističu da je riječ o masovnom proizvodu bez dominantnog nacionalnog brenda – za razliku od burgera ili pizze. Upravo tu prazninu želi iskoristiti lanac Podolskog.

Ambiciozna ekspanzija Trenutačno Mangal × LP10 ima svoje filijale na oko 50 lokacija, no potpisani su ugovori za 30 novih poslovnica samo ove godine. Strategija se temelji na franšiznom modelu, uz strogo standardizirane procese: od vremena pečenja mesa i gramaže do učestalosti čišćenja stolova. Schepers naglašava da je kvaliteta franšiznih partnera ključna za brzi rast, stoga su prve poslovnice bile u vlasništvu tvrtke da bi se razvio detaljan operativni priručnik. Neke lokacije su i zatvorene da bi se fokus prebacio na veće i atraktivnije prostore s dobrim pristupom i parkiralištem. Širenje na inozemstvo i kebab na autocesti Lanac je prošle godine sklopio suradnju s trgovačkim lancem Kauflandom te je planirano otvaranje restorana na više lokacija, uključujući Berlin. Već su otvorene poslovnice u Nizozemskoj i Poljskoj, a planira se daljnje širenje. Fokus je na partnerstvima s velikim franšiznim organizacijama koje mogu brzo otvoriti 20 ili 30 lokala u zemlji.