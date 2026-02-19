Inflacija nagriza štednju, a štediše propuštaju priliku za zaradu: Slabo smo financijski pismeni

Samo oko 26 posto kućanstava u Europskoj uniji ulagalo je u fondove, dionice ili obveznice, a u Sjedinjenim Američkim Državama taj je udio dulje od tri desetljeća iznad 50 posto. Glavni direktor Europskog udruženja za upravljanje fondovima i imovinom upozorava da europski štediše, držeći novac na štednim računima, propuštaju značajan potencijal rasta imovine koji je u posljednjem desetljeću višestruko nadmašio inflaciju

Držanje viška novca na računu i dalje je pravilo za većinu Europljana, osobito u usporedbi s Amerikancima, pri čemu je on neiskorišten i gubi vrijednost zbog inflacije. Tanguy van der Werve, glavni direktor Europskog udruženja za upravljanje fondovima i imovinom (EFAMA), u razgovoru s urednicom gospodarske rubrike Euronewsa Angelom Barnes iznio je u petak koliko su brojke zapanjujuće. Rast fondova veći od inflacije 'Samo oko 26 posto kućanstava u EU-u izjavilo je da su ulagali u fondove, dionice ili obveznice, a u posljednja tri desetljeća više od 50 posto kućanstava u SAD-u prijavilo je ulaganja na burzi. Ako uzmete u obzir to da bi prosječan, dobro diversificiran portfelj fondova porastao za više od 50 posto u razdoblju od 2014. do 2023. godine (ESMA), znatno nadmašivši inflaciju, riječ je o velikom potencijalu za stvaranje bogatstva koji Europljani ostavljaju neiskorištenim', rekao je Van der Werve.

Istaknuo je niz razloga koji bi mogli objasniti zašto Europljani radije štede nego ulažu, uključujući porezni sustav, financijsku pismenost, sklonost riziku i mirovinske sustave. 'Nedostatak dostatnih poreznih poticaja često je ključna razlika između zemalja s visokim razinama ulaganja i onih bez njih. Također, mnoge zemlje EU-a suočavaju se s niskom razinom financijske pismenosti i nedostatkom kulture ulaganja. Mnoge generacije Europljana odrasle su očekujući da će se država brinuti o njima u mirovini, na što se više ne mogu isključivo oslanjati. Taj lažni osjećaj sigurnosti ne potiče ih da preuzmu kontrolu nad svojom financijskom budućnošću i razmišljaju o nečemu izvan bankovnih depozita. Mirovinski planovi u okviru radnog mjesta i privatne mirovine nedovoljno su razvijeni u mnogim zemljama EU-a, što također pridonosi niskoj razini sudjelovanja malih ulagatelja na tržištima kapitala', rekao je Van der Werve. Govoreći o zamjetnim trendovima iz protekle godine (2025.–2026.) koji pokazuju promjene u ponašanju malih ulagatelja ili sklonosti riziku u državama EU-a, glavni direktor EFAMA-e naveo je da je velika popularnost burzovno uvrštenih fondova (ETF-ova) i ulaganja u diversificirane indeksne fondove, uz digitalne brokerske platforme za kupnju, posljednjih godina pridonijela rastu ulaganja malih ulagatelja u nekoliko zemalja EU-a. Strah od gubitka 'U kombinaciji je to mnogim kućanstvima odluku o ulaganju učinilo jednostavnijom, jeftinijom i dostupnijom. Utjecaj društvenih mreža također je bio značajan, osobito među mlađim ulagateljima usmjerenima na rizičniju imovinu poput kriptovaluta. To je još jedan razlog da se financijsko obrazovanje stavi u prvi plan od najranije dobi', rekao je. Vraćajući se na pitanje zašto toliki broj Europljana drži novac na računu i tako gubi vrijednost zbog inflacije, umjesto da iskoriste učinak složenog kamatnog računa, Van der Werve smatra da je riječ manje o 'izboru', a više o inerciji.