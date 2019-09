Kineska spasiteljica Titove škole: Imam velike planove u Hrvatskoj

U sklopu konferencije 'Dan velikih planova' održao se razgovor jedan na jedan s Jiang Yu, osnivačicom Z-Runa koji ima važne uloge u raznim kineskim udruženjima, a najvila je 100 milijuna eura ulaganja u Hrvatsku.

- Hrvatska ima vrlo važan položaj duž 'Belt and Road' trase, a iz kineske perspektive, ona je i naš ključni partner za suradnju. Ima neusporedivo prirodno okruženje i dobro je poznato po nogometnom uspjehu u Rusiji i Marku Polu. Hrvatska je također vrlo brzo reagirala na kineske inicijative za suradnju i naša je strana spremna uložiti stalne napore za aktivno sudjelovanje u vašem lokalnom gospodarstvu. Sretna sam kad vidim da su hrvatski ljudi vrlo otvoreni u prihvaćanju kineskih ulagača, što je i jedan od glavnih razloga i mnogih drugih kineskih ulagača da nastavimo raditi ovdje – rekla je Yu i dodala kako imaju odlične partnere u Hrvatskoj, piše Lider.

Što se Kumrovca tiče, Yu je kazala kako je činjenica da je to Titovo rodno mjesto donijela neke povijesne konotacije, ali da je glavni razlog taj što je to iznimno pametna investicija koja se savršeno uklapa u kinesku inicijativu 'Belt and Road', koja namjerava razvijati gospodarsku suradnju između naših dviju zemalja i promovirati razvoj bilateralnih veza.

Sljedeći koraci koji Yu planira u Hrvatskoj su građevinski radovi na provedbi projekta u Krapini, gdje planiraju razviti turistički i medicinski centar. Dodala je da trenutno razvijaju i aplikaciju koja se zove 'Hrvatska u jednom kliku' i koja će biti namijenjena turistima u Hrvatskoj da lakše pronađu hotele, turističke vodiče, trgovačke centre, medicinsku uslugu, restorane, mjenjačnice i slično.

- Ujedno razvijamo dubinsku suradnju s raznim industrijama u Hrvatskoj, uključujući kulturni i zdravstveni turizam – rekla je Yu. Iako Kumrovec ima povijesne konotacije, prema mišljenju Yu to je nebitno.

- Mi novac ulažemo u izgradnju lokalne ekonomije, povećanje vladinih poreznih prihoda, povećanje zaposlenosti i promicanje prosperiteta i razvoja turističke i zdravstvene industrije – rekla je.

Još jedna kontraverza koja prati kineske tvrtke je da su povezane s kineskom Vladom, pa je Yu upitana kakva je situacija s njenom tvrtkom.

- Mi smo poduzeće kao i svako drugo i tražimo prilike za ulaganje, baš kao što to svako drugo svjetsko poduzeće radi – rekla je Yu ne odgovorivši izravno na pitanje.

Mnoge države u Europi skeptično gledaju na prisutnost kineskih investicija u toj regiji, ali kako kaže Yu, svaka zemlja teži za razvojem i svaka zemlja koja surađuje s Kinom dobiva velike mogućnosti za vlastiti razvoj.

Na pitanje ima li u Hrvatskoj još prilika za ulaganje, Yu je kazala kako su glavni interesi u Hrvatskoj područje turizma, zdravstva, sporta, obrazovanja, kulture i infrastrukture.

- Gospodin Mario Rendulić i njegov tim Kineske poslovne asocijacije za jugoistočnu Europu za nas pripremaju preliminarni pregled prema našim kriterijima ulaganja. Trenutno se prikazuju mnogi projekti i dajemo dovoljno vremena za istraživanje – rekla je Yu, pa dodala kako je njen pristup iskren i da traži uzajamno razumijevanje i rješenja koja će biti zadovoljavajući za obje strane.

- Iz kineske perspektive Hrvatska je vrlo važan partner za suradnju. To je država članica EU koja je ove godine bila domaćin osmog samita 16 + 1, a pridružit će se Schengenskoj zoni 2020. Geografska prednost Hrvatske vrlo je očita, čelnici vlade i lokalni ljudi surađuju s nama na promicanju hrvatskih poslovnih potencijala. Naša poslovna politika, s druge strane, traži projekte koji neće uzrokovati nikakvo zagađenje, prvo obratimo pažnju na očuvanje energije, zaštitu okoliša, zelene projekte i projekte održivog razvoja. Z-Run ima vlastiti profesionalni tim s bogatim međunarodnim iskustvom na području komercijalnih ulaganja, koji pružaju profesionalne usluge budućim svjetskim investitorima u ocjenjivanju projekata, sigurnosti kapitala, pravnim i financijskim aspektima na otvoren način. Pored toga, ovdje imamo i vrlo profesionalne i pouzdane partnere. Godine iskustva s ulaganjima govore nam da je vrlo važno pronaći prave ljude koji će raditi ispravne stvari – rekla je Yu.

Za kraj je dodala da je tvrtka Z-run najveći promotor Hrvatske u Kini.