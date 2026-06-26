Kenija konverzijom kredita u juane zaintrigirala afričke i azijske zemlje

Dužnosnici Eximbanka i kineskog ministarstva financija nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da komentiraju zaključke istraživanja koje je proveo AidData. Peking potiče širu upotrebu juana u prekograničnom kreditiranju, pokazalo je izvješće istraživačke grupe pri vojnoj akademiji College William & Mary koja analizira globalno financiranje razvoja, uključujući kineske zajmove.

Mogućnost konverzije kredita u juane navodno sada ispituju i Etiopija, Mozambik, Zambija, Pakistan i Indonezija, signalizirajući da zemlje opterećene dugom traže alternativu skupom financiranju vezanom uz dolar, navode autori istraživanja.

'Naveliko medijski popraćeno olakšanje otplate duga koje je Keniji odobrila kineska banka Eximbank privuklo je zanimanje drugih zemalja za konverziju njihovih postojećih dugova iskazanim u američkim dolarima u kineske juane', navodi istraživačka tvrtka koja je također analizirala medijska izvješća za svoju studiju.

Kenija je restrukturirala tri kineska zajma dodijeljena željezničkom sektoru , što uključuje njihovu konverziju iz dolara u juane, dulje rokove dospijeća i dodatne počeke, što je Nairobiju osiguralo godišnje uštede od oko 215 milijuna dolara zahvaljujući nižim kamatnim stopama povezanim s juanima.

Internacionalizacija juana

Američki dolar i dalje uživa status dominantne valute za bilateralno kreditiranje zemalja u razvoju. Međutim, potez Kenije također se smatra dijelom strateškog zaokreta u širem portfelju prekograničnih kredita Eximbanka, koji radi na ubrzanju internacionalizacije juana, navode autori američkog istraživanja.

Kineska banka sada potiče države da se zadužuju u juanima, a ne u dolarima, a u nekim slučajevima to i zahtijeva, dodaju, navodeći primjere iz Šri Lanke i Bangladeša. Skupina glavnih kandidata koji bi imali koristi od preuzimanja kenijskog uzora uključuje Etiopiju. Addis Abeba je posudila novac od Pekinga za gradnju željeznice i pri samom je kraju restrukturiranja vanjskog duga, navodi se u izvješću.

Interes Etiopije za konverziju duga u juane, po riječima autora izvješća, najbolje se može shvatiti kao dio šire epizode dužničkih problema.

Konverzija duga u dolarima u juane podrazumijevala bi i kinesku referentnu kamatnu stopu i mogla bi smanjiti troškove zaduživanja ako je nova referentna vrijednost značajno niža od postojećeg aranžmana vezanog uz referentnu kamatnu stopu za zajmove u američkim dolarima (SOFR), navodi se u izvješću.

Istraživanje je pokazalo da bi Addis Abeba samo promjenom referentne kamatne stope mogla uštedjeti oko 169 milijuna dolara, a iznos uštede mogao bi porasti na čak 778 milijuna dolara ako kod Kine ishodi uvjete kakve je osigurala Kenija. 'Otvoreno je pitanje bi li kineski Eximbank bio voljan ponuditi restrukturiranje zajma za željeznicu Addis Abeba–Džibuti nalik onome za Keniju, osobito zato što su neki od tih zajmova već restrukturirani 2018. godine', navodi se u studiji.

Države koje žele konvertirati dugove prema Kini trebaju uzeti u obzir da takva promjena nosi i rizike budući da zajmoprimci i dalje moraju osigurati juan kada dugovi dospiju na naplatu. Ako njihova valuta oslabi u odnosu na juan ili ako je pristup likvidnosti u juanima skup, korist od niže kamatne stope možda neće biti toliko velika, objašnjavaju.

'Taj rizik posebno je relevantan budući da je kineska valuta i dalje u znatno manjoj mjeri zastupljena nego dolar', zaključila je istraživačka tvrtka u studiji.