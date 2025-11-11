Južna Afrika ostvarila rekordan izvoz agruma

Rekordnu sezonu obilježila je potražnja na prekomorskim tržištima za narančama i limuna za proizvodnju soka, dodaje u priopćenju Udruženje uzgajivača agruma Južne Afrike (CGA).

U sezoni koja je završila u listopadu drugi najveći svjetski izvoznik agruma, nakon Španjolske, isporučio je inozemnim kupcima 203,4 milijuna kartona agruma od po 15 kilograma, u usporedbi sa 165 milijuna isporučeni u 2023/2024.

Europa je najveće tržište južnoafričkih agruma s oko 36 posto udjela u ukupnom izvozu. Slijede Bliski istok s 19 posto i Azija s 15 posto. Udio Sjeverne Amerike, Britanije i Rusije iznosio je po devet posto ukupnih pošiljaka u 2024. godini. CGA nije objavio podatke po zemljama za 2025. godinu.