Južna Afrika ostvarila rekordan izvoz agruma

Južnoafrički izvoz agruma poskočio je ove godine za 23 posto, dosegnuvši rekordnu razinu zahvaljujući snažnijoj potražnji, povoljnim vremenskim uvjetima i novim nasadima, priopćila je u ponedjeljak udruga uzgajivača
Rekordnu sezonu obilježila je potražnja na prekomorskim tržištima za narančama i limuna za proizvodnju soka, dodaje u priopćenju Udruženje uzgajivača agruma Južne Afrike (CGA).
U sezoni koja je završila u listopadu drugi najveći svjetski izvoznik agruma, nakon Španjolske, isporučio je inozemnim kupcima 203,4 milijuna kartona agruma od po 15 kilograma, u usporedbi sa 165 milijuna isporučeni u 2023/2024.
Europa je najveće tržište južnoafričkih agruma s oko 36 posto udjela u ukupnom izvozu. Slijede Bliski istok s 19 posto i Azija s 15 posto. Udio Sjeverne Amerike, Britanije i Rusije iznosio je po devet posto ukupnih pošiljaka u 2024. godini. CGA nije objavio podatke po zemljama za 2025. godinu.
Preuranjeni kraj sezone agruma na sjevernoj hemisferi potaknuo je potražnju i otvorio priliku za južnoafričke agrume početkom godine, uz učinkovitiju logistiku, posebno u morskim lukama.
Američke carine od 30 posto na uvoz iz Južne Afrike tek su u ograničenoj mjeri utjecale na izvoz jer su stupile na snagu tek krajem izvozne sezone, ali poljoprivrednici strahuju za budućnost.
"Strahujemo od utjecaja 30-postotnih carina na novu sezonu 2026.", kaže izvršni direktor CGA-a Boitshoko Ntshabele, poručivši da zato treba hitno finalizirati trgovinski sporazum između SAD-a i JAR-a koji će biti koristan za obje strane.
Južnoafrička Republika isporučuje u SAD pet do šest posto svojih agruma i zarađuje na izvozu više od 100 milijuna dolara godišnje.
Američke carine ugrožavaju čak 35.000 radnih mjesta u regijama Sjeverni i Zapadni Cape koje izvoze agrume isključivo u SAD, naglašavaju u udruženju.