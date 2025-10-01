nakon odgode sankcija

Janaf dobio produženje roka: Nastavlja s transportom nafte za NIS do 8. listopada

M. Šu./Hina

01.10.2025 u 10:37

Janaf
Janaf Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev / CROPIX
Janaf je priopćio u srijedu da je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 8. listopada ove godine.

U narednim danima Janaf putem svojeg američkog odvjetnika i uz podršku Vlade RH, obratit će se Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija, s ciljem dobivanja produljenja navedene licence.

"Mogućnost produženja dozvole nakon 8. listopada 2025. godine uvelike će ovisiti o daljnjim aktivnostima koje poduzme društvo NIS prema nadležnim američkim institucijama", navodi se u Janafovom priopćenju.

Odvojeno, Janaf je u priopćenju podsjetio da je američko Ministarstvo financija 10. siječnja 2025. uvelo sankcijski paket energetskom sektoru Ruske Federacije zbog njenog vojnog djelovanja na području Ukrajine, a koji je usmjeren daljnjem ograničavanju poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava, pri čemu je puna primjena sankcijskog paketa nastupila 27. veljače. 

Tim sankcijama je obuhvaćen i NIS, s kojim Janaf ima sklopljen ugovor o transportu sirove nafte za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2026., kojim su rezervirani transportni kapaciteti Janafa po načelu "puno za prazno" u ukupnoj količini od 10 milijuna tona nafte za ugovorno razdoblje. 

Janaf je posredstvom američkog odvjetničkog društva i uz podršku Vlade ishodio nekoliko uzastopnih licenci od OFAC-a, kojima su se društvu izdavale dozvole za nastavak izvršavanja ugovora.

Janaf je jučer ishodio gore spomenutu licencu kojom se dozvoljava nastavak izvršavanja ugovora do 8. listopada, a kako ističu iz hrvatske kompanije, u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje sankcija američkog Ministarstva financija NIS-u, pa tako ni njihov utjecaj na poslovanje Janafa.

"Društvo će i nadalje ažurno pratiti razvoj događaja te je u stalnom kontaktu s korisnikom sustava i ostalim ključnim dionicima. Također, nastavit će se s daljnjim poduzimanjem svih raspoloživih aktivnosti prema nadležnim tijelima, kao i sa razradom poslovnih modela za osiguravanje stabilnog poslovanja društva, kako bi se i u budućem razdoblju održalo poslovanje na razini koja jamči zadovoljstvo dioničara, poslovnih partnera i zaposlenika", naveo je Janaf.

