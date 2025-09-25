SAD od sljedećeg tjedna uvodi sankcije NIS-u, oglasio se i JANAF

' Platit ćemo visoku cijenu jer su Rusi većinski vlasnik NIS-a . Dakle, da budem potpuno jasan i da to bude potpuno jasno svim našim građanima - bili smo izuzetno pošteni prema našim ruskim i američkim partnerima. Pokušat ćemo biti pošteni, ali ljudi moraju znati da ćemo platiti izuzetno visoku cijenu', rekao je predsjednik Srbije.

'Ne mogu (ovo) nazvati dobrom viješću, ali je bila očekivana, jer sam vam je jučer najavio - čini mi se da su Amerikanci produžili neuvođenje sankcija za još samo četiri dana, od 27. rujna do 1. listopada. Dakle, od 1. listopada imat ćemo sankcije protiv NIS-a ', rekao je Vučić novinarima u New Yorku.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su SAD odgodile sankcije protiv Naftne industrije Srbije - NIS-a za još samo četiri dana te da će biti uvedene od 1. listopada, prenosi RTS.

Večeras je stiglo priopćenje iz hratskog JANAFA, kojeg isto pogađaju sankcije NIS-u. Naime, Jadranskim naftovodom se transportira sirova nafta za NIS, do rafinerije u Pančevu. 'JANAF d.d. je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d., do 1. listopada 2025. godine te će se narednih dana, putem svojeg američkog odvjetnika uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u za produženje iste. Ključno za produženje nakon 1. listopada 2025. biti će aktivnosti društva NIS a.d. prema američkim vlastima', poručili su iz JANAF-a.

Istaknuo je da će u narednom razdoblju biti rezervi, ali da će biti problem s isplatom plaća zaposlenicima NIS-a, kao i svim ostalim transakcijama, budući da nijedna banka neće htjeti surađivati ​​s tvrtkom koja je pod američkim sankcijama.

'Nismo ni jeli luk ni mirisali, ali platit ćemo visoku cijenu'

'Pričekajmo, možda se dogodi čudo do 1. listopada. Suočavamo se s teškim vremenom i zimom. Učinit ćemo sve što možemo da građani imaju toplu zimu u svojim domovima i da se ne brinu za opskrbu svojih automobila i onih koji voze kamione, a sve ostalo će biti puno, puno teže. Sve je komplicirano, od ekonomskog do svih ostalih stvari. Nismo ni jeli luk ni mirisali, ali platit ćemo visoku cijenu', naglasio je Vučić.

Istaknuo je danas da Srbija radi na pronalaženju rješenja za uvođenje američkih sankcija NIS-u, ali da postoji vrlo malo interesa određenih stranaka za probleme s kojima se Srbija suočava.

'Radimo i ispitujemo sve mogućnosti, ali kada vidite da postoji malo interesa nekih stranaka za probleme s kojima se Srbija suočava, što biste trebali učiniti? Nailazimo na zid, kako možemo glavom probiti zid, s koje god strane pokušamo, razbit ćemo glavu. Pokušavamo pronaći drugi način, a da ne udarimo u zid', rekao je Vučić.

Kako je naglasio, trenutno ne vidi rješenje za taj problem i poziva sve u Srbiji da na to ukažu ako vide rješenje. Istaknuo je da što god je ponuđeno, ruska strana nije htjela prihvatiti, a što god je predloženo za odgodu sankcija, uvode ih Amerikanci.

'Za NIS sam prošao pola tunela, ali ne vidim tračak svjetlosti'

'Što bih trebao učiniti, prijetiti Rusima, Amerikancima, mali smo, nema smisla, a ja moram narodu osigurati naftu', naglasio je Vučić.

Na pitanje što će biti s američkim porezima, Vučić je izjavio da se nada da će se to pitanje uspješno riješiti.

'To je dulji proces, ali vidim zrake sunca na kraju tunela. Za NIS sam ušao u tunel, prošao više od pola tunela, ali ne vidim ni tračak svjetlosti, pa bez ikakve ironije molim svakoga tko vidi kako bismo to mogli riješiti, da nas ukaže', rekao je Vučić.

Istaknuo je da je Srbija ponudila desetke rješenja, ali nijedno od njih nije bilo prihvatljivo nijednoj strani.

Sankcije protiv NIS-a do sada su odgođene šest puta, posljednji put do 26. rujna.