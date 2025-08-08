Izraelci još 10 godina u Aluminiju iz Mostara: 'Hercegovina može postati centar industrije'

M.T. Abraham je ušao u najam pogona Aluminija u svibnju 2020. nedugo nakon što je ta kompanija prestala s radom zbog velikih gubitaka, te je obnovila proizvodnju u pogonima Ljevaonice.

Predsjednik M.T. ABraham Group Amir Gross Kabiri izjavio je kako je uspjeh Aluminija iz Mostara u posljednjih pet godina temeljen na rastu s održivim poslovnim praksama, što po njemu vodi napretku.

"Kontinuirana ulaganja i odgovorno poslovanje pokazali su da Hercegovina može postati centar europske aluminijske industrije", izjavio je predsjednik M.T. Abraham Group.