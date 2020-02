Istražili smo kako radi poslovno carstvo Nikice Gabrića i koliko je novca na računima masonske lože Velikog Orijenta Hrvatske

Nikica Gabrić, oftalmolog i vlasnik specijalne bolnice Svjetlost, ovih se dana našao pod povećalom javnosti nakon što je tjednik 7dnevno objavio kako je on vođa jedne od hrvatskih masonskih loža - Velikog Orijenta Hrvatske. Kaos je nastao nakon što je Gabrić rekao kako su ga urednici i vlasnici 7dnevnog ucjenjivali objavom te informacije i cijeli posao pao je u ruke DORH-a, čiji je šef Dražen Jelenić pak ostao bez posla nakon što se pokazalo da je i on mason. Gabriću biznis ide bolje nego ikada, barem kada je u pitanju bolnica Svjetlost, a nešto se novca nakupilo i na računima njegove masonske lože

Gabrićeva bolnica osnovana je 1998. godine, a osim u Zagrebu, podružnice joj rade u Splitu, Sarajevu i Banjoj Luci , ali nismo uspjeli doznati kako su poslovale. No njegova bolnica u Zagrebu 2018. ostvarila je promet od 55 milijuna kuna , što je rast od 7,44 milijuna kuna u odnosu na 2017. Kakve rezultate je ostvarila lani, bit će poznato sredinom ove godine, kada će biti i jasno je li mu predsjedanje masonskom ložom donijelo kakve konkretne koristi u poslovanju. Bolnica Svjetlost 2018. poslovala je s dobiti od 3,8 milijuna kuna, što je gotovo dvostruko više nego godinu ranije.

Temeljni Gabrićev posao je Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost , a radi se o biznisu koji godinama stabilno radi, povećava broj zaposlenika i dobit. Osim bolnice, Gabrić je vlasnik tvrtke Svjetlost Ophthalmology Group d.o.o., a koja se bavi prometom nekretninama i koja također bilježi solidne rezultate. Predsjednik je spomenute masonske lože, a podaci servisa Poslovna Hrvatska otkrivaju i da je direktor konzultantske tvrtke Go Health d.o.o., koju je osnovao sa Stjepanom Oreškovićem , poslovnim čovjekom koji je široj javnosti poznat kao nekadašnja desna ruka Nine Pavića u EPH-u.

Tu je i tvrtka Go Health, čiji su direktori Gabrić i Orešković, i koja se prema službenom opisu bavi savjetovanjem i zastupanjem, no zapravo je u mirovanju. Jedine prihode ostvarili su 2016. godine, i to oko 2000 kuna, dok u zadnjih pet godina nisu zapošljavali nikoga.

Konačno, tu je Veliki Orijent Hrvatske, registriran kao članska organizacija, zapravo masonska loža, koja je 2018., u godini kada ju je preuzeo Gabrić, povećala prihode s 780.000 na 1,39 milijuna kuna, od čega 1,1 milijun kuna otpada na prihode od donacija, drugim riječima članarine za ekipu okupljenu oko ovog kluba. Veliki Orijent imao je i 1,39 milijuna kuna rashoda, od čega je 1,29 milijuna kuna otišlo na troškove zakupnina i najma.