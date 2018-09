Joey Bez Čarapa dijeli nagrade po Hrvatskoj. Znaju li uopće naši odličnici tko je taj čovjek?

Oftalmolog i vlasnik klinike Svjetlost Nikica Gabrić pohvalio se u srijedu na konferenciji za medije nagradom pompoznog imena Star Diamond Award, koju mu je dodijelila American Academy of Hospitality Sciences. Uručio mu ju je predsjednik te akademije Joseph Cinque. Sam događaj svojom prisutnošću uveličali su potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i ministar zdravstva Milan Kujundžić. Reklo bi se, zanimljiv je to 'event' za opširniju vijest na portalu ili u novinama, ali ono što ga čini neuobičajenim, čak pomalo bizarnim, lik je i djelo Josepha Cinquea

Zatim se navodi kako su mu nadimci Preppy Don i Joey No Socks (Joey Bez Čarapa). U travnju 1995. New York Magazin e objavio je priču o njemu, u kojoj ga se opisuje kao 'sitnog mafijaša, prevaranta i posrednika za ukradene umjetnine'.

U spomenutom članku New York Magazinea iz 1995., koji se redom citira u svim novijim tekstovima o Cinqueu, piše da je 1980. bio upucan tri puta i ostavljen na ulici da iskrvari . Iako je on tvrdio da se radilo o pljački, službeni policijski izvori to su okarakterizirali kao 'naručeno ubojstvo'.

Naime, nakon dojave policija je 1989. razvalila vrata njegova luksuznog stana u New Yorku jer ih je Cinque odbijao otvoriti usprkos sudskom nalogu. Kod njega su pronašli pravi mali muzej sa zbirkom od oko 40 umjetničkih djela, od kojih su mnoga bila ukradena. Priznao je krivnju te je uvjetno osuđen, ali niti dana nije proveo u zatvoru navodno zbog dobrih veza u vlasti, a neki su to objašnjavali njegovim dobrim poznanstvom s Johnom Gottijem , kumom ozloglašene mafijaške obitelji Gambino .

'Moguće je da postoji nešto što nije idilično u njegovoj prošlosti. Ali pogledajte tko je sve dosad primio njegovu nagradu: glumac Harrison Ford , operni pjevač Andrea Bocelli , bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani ... Ako ta nagrada ništa ne vrijedi, zašto su je primili svi ti slavni ljudi? Dio američkih medija ne voli Trumpa, a on i Cinque su blisko povezani. Imam li ja pravo suditi o čovjeku koji je prijatelj predsjedniku najmoćnije zemlje na svijetu? Nisam u poziciji da sudim o njegovoj prošlosti. Ja sam liječnik i operiram sve ljude. Kad bih vam rekao koga sam sve operirao iz Hrvatske, i s dobre i loše strane, pali biste sa stolca', rekao je Gabrić za tportal.

'Imao je problem s vidom na oba oka. Nakon operacije vidi 100 posto i oduševljen je. Znate li vi koji je to bio rizik za mene? Rizik da ostanem bez ičega da je nešto pošlo krivo. Uništili bi me njegovi odvjetnici. On ima toliko para da to ne možete ni zamisliti. Mogao se operirati bilo gdje u svijetu, a presretan sam što je odabrao nas i Hrvatsku. On će to ispričati svojim prijateljima i Trumpu osobno', istaknuo je Gabrić.

Među uzvanicima na dodjeli nagrade u klinici Svjetlost bio je i potpredsjednik Sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić. Kad smo mu ukazali na ono što o Cinqueu pišu američki mediji, Brkić je kratko odgovorio da o njemu ništa ne zna.

'Bio sam tamo na poziv prijatelja Nikice Gabrića, a tko su drugi sudionici na događaju, pitajte organizatora', poručio nam je Brkić.