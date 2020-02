Nikica Gabrić: Ovo nije gotovo, past će još jedna ekipa

Nikica Gabrić, poznati hrvatski oftalmolog i mason govorio je o aferi masoni i Draženu Jeleniću, sad već bivšem glavnom državnom odvjetniku.

Gabrić je u Dnevniku Nove TV kazao, između ostalog, da mu je žao što je Jelenić dao ostavku jer 'se njega osuđuje da je on mason'. 'Nije problem biti mason. Problem je što Dražen Jelenić ne radi svoj posao dobro', istaknuo je Gabrić.

Sve je počelo kada je tjednik Nacional objavio da je Jelenić mason i da ga to uvodi u sukob interesa u slučaju priče s iznudom za koju je Nikica Gabrić , oftalmolog i predsjednik udruge Veliki Orijent Hrvatske, prijavio urednike i direktoricu tjednika 7Dnevno.

Gabrić je razgovor s Jelenićem snimio, ali ne želi otkriti što je na snimci. Tvrdi da je tom prilikom prvenstveno snimao sebe da mu se ne bi imputirale riječi.

'U toj snimci ima nešto što za njega ne bi bilo komforno. Ne mogu reći na što se odnosi, ali ako sud od mene to zatraži ja ću predati što sam ja rekao. Točno sam se čuvao tih situacija da me se ne može staviti u poziciju da sam rekao nešto što nisam, a suradnik sam u procesu i svi me optužuju, a ja ne smijem ništa reći', naveo je Gabrić.

Na upit tko ima nešto protiv Dražena Jelenića - Gabrić je odgovorio neka pogleda malo bolje tko je na mailovima na loži.

'I on je to već shvatio. Jučer je mislio da sam ja, a danas je malo reterirao i rekao da sam ja bio žrtva. Dakle, ovdje se zaboravlja tko je kriminalac, a tko žrtva i dok se mi svađamo tko je što rekao – reketari i kriminalci uživaju', naveo je Gabrić.

Ne može govoriti o tome zašto je Jelenić izašao iz lože.

Na upit novinarke Nove TV da je tražio uslugu od Jelenića preko Mladena Bajića kazao je da to nije istina i da to ne tvrdi Jelenić.

'Ja sam od Mladena Bajića tražio broj telefon Dražena Jelenića. Čak nisam imao ni njegov broj, da mu prijavim slučaj reketarenja. Vidite, tako sad nastaju krive stvari', naveo je Gabrić.