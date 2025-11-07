Grčka se nudi kao vrata za plinovod: 'Ruski plin ne smije u Europu'

Grčka priželjkuje ulogu vrata za ulazak američkog ukapljenog prirodnog plina na tržišta jugoistočne Europe, rekao je u petak premijer Kyriakos Mitsotakis, istaknuvši da zabrana uvoza ruskog plina u EU otvara mogućnost preoblikovanja energetske karte regije.
Europska unija planira do kraja 2027. potpuno obustaviti uvoz ruskog plina, a alternativa bi, uz isporuke iz Azerbajdžana i s Bliskog istoka, trebao biti i američki LNG.
"Grčka je prirodna ulazna točka za američki LNG čija je svrha zamijeniti ruski plin u jugoistočnoj Europi", rekao je premijer Mitsotakis u petak na međunarodnoj energetskoj konferenciji Partnerstvo za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) u Ateni.
Na tom dvodnevnom događaju sudjeluju predstavnici preko dvadeset europskih zemalja, a pridružili su im se i američki ministar energetike Chris Wright i ministar unutarnjih poslova Doug Burgum.
Rusija nepouzdani dobavljač
Rusija nije pouzdan dobavljač energenata, kazao je Wright, naglasivši ulogu Grčke u izmjeni energetskog okruženja u regiji jugoistočne Europe.
Jugoistočna Europa posljednji je kutak Starog kontinenta koji još uvozi ruski prirodni plin, dodao je pak grčki premijer, dodavši da zabrana EU-a predstavlja priliku za korjenitu izmjenu energetske karte regije.
Zabrana se mora provesti, naglasio je Mitsotakis, poručivši europskim kolegama da "ne smijemo dopustiti da ruski plin kroz Tursku ulazi na mala vrata u Europu".
Od Grčke do Slovačke
Ruski plin trenutno plinovodom Turkstream stiže preko Crnog mora do Turske i potom preko Bugarske i Srbije stiže u Mađarsku.
Atena priželjkuje "vertikalni koridor" u kojem bi američki LNG pristizao u Grčku, a zatim, prema riječima grčkog premijera, krenuo na sjever prema Bugarskoj, Rumunjskoj, Moldaviji, Ukrajini, Mađarskoj i Slovačkoj.
"Nastavit ćemo ulagati u plinsku infrastrukturu u Grčkoj kako bismo ispunili tu važnu regionalnu ulogu", dodao je Mitsotakis.
U Grčku od 2021. pristižu i isporuke azerbajdžanskoj plina, i to turskim Transanatolskim cjevovodom (TANAP) na koji se na granici nadovezuje Transjadranski plinovod (TAP). Plin potom putuje do Albanije, a zatim kroz Jadransko more stiže do prihvatnog terminala u Italiji.