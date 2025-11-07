Grčka se nudi kao vrata za plinovod: 'Ruski plin ne smije u Europu'

Europska unija planira do kraja 2027. potpuno obustaviti uvoz ruskog plina, a alternativa bi, uz isporuke iz Azerbajdžana i s Bliskog istoka, trebao biti i američki LNG.

"Grčka je prirodna ulazna točka za američki LNG čija je svrha zamijeniti ruski plin u jugoistočnoj Europi", rekao je premijer Mitsotakis u petak na međunarodnoj energetskoj konferenciji Partnerstvo za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) u Ateni.

Na tom dvodnevnom događaju sudjeluju predstavnici preko dvadeset europskih zemalja, a pridružili su im se i američki ministar energetike Chris Wright i ministar unutarnjih poslova Doug Burgum.