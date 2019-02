Europska komisija razmatra žalbe na Lex Agrokor

Dok nezadovoljni vjerovnici Agrokora traže od Vrhovnog suda reviziju nagodbe, a neki se ponovno obraćaju i Ustavnom sudu, i dok Izvanredna uprava pokušava refinancirati iznimno nepovoljan roll-up kredit, Lex Agrokor počela je propitivati i Europska komisija

U odgovoru stoji da slučajevi još nisu riješeni i podsjeća se da ne razini EU još uvijek ne postoji ujednačena praksa u ovakvim slučajevima.

Ono što je posebno zanimljivo je da Jurova u odgovoru na zastupničko pitanje otkriva i da Komisija analizira posljedice nagodbe u Agrokoru, posljedice odluke hrvatskih sudova da odbiju žalbe vjerovnika nezadovoljnih tom nagodbom, ali i proces implementacije nagodbe.

Informaciju je za N1 komentirao i jedan od Todorićevih odvjetnika Veljko Tomanović.

"Mislim da je taj odgovor na tragu onoga što su i privatno dobili svi oni koji su podnijeli primjedbu EK-u i zahtjev da počne proces protiv Vlade zbog Lex Agrokora. Taj proces i dalje traje, taj proces ima instruktivan rok trajanja do godinu dana. Očito su potrebne daljnje istrage i ispitivanje Lex Agrokora i njegove suglasnosti s europskim pravom. Mi to smatramo povoljnim pravnim pomakom. Da su ipak poduzete radnje u istraživanju što je Lex Agrokor i je li on u suprotnosti s europskim pravom" kaže Tomanović.