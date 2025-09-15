transparentnost plaća

Dvije žene zarađuju kao jedan muškarac: Uskoro to više neće biti moguće

15.09.2025 u 09:50

Razlike između plaća muškaraca i žena izraženije su na višim pozicijama (ilustracija)
Nova europska direktiva, koju moraju implementirati sve zemlje članice, obvezuje poslodavce da javno izvještavaju o plaćama, ali i da suzbijaju neopravdane razlike između muškaraca i žena veće od pet posto

Razlike u plaćama muškaraca i žena u Europi prosječno iznose 13 posto. Na menadžerskim pozicijama su te razlike još i veće, čak 45 posto. To znači da dvije žene s istim kvalifikacijama i iskustvom zarađuju jednako kao jedan muškarac.

Stoga je, unatoč već postojećoj Direktivi o jednakosti plaća, Europska unija donijela i Direktivu o transparentnosti plaća, koja na snagu stupa u lipnju 2026. godine.

Ta direktiva uvodi obvezu transparetnosti plaća, što uključuje i javno prikazivanje podataka o početnim plaćama, raspona plaća za pojedina radna mjesta i kriterije za njhovo određivanje. Pritom se naglašava da oni moraju biti objektivni i rodno neutralni. Tako će zaposlenici imati pravo na uvid u prosječne platne razrede i rodne razlike za pojedine poslove, piše Poslovni dnevnik.

Razbijanje tabua

Poslodavci s više od 250 zaposlenih morat će svake godine izvještavati o plaćama, dok će oni sa 100 do 250 radnika to morati činiti svake tri godine. 

Ako razlika u plaćama bez objektivnog opravdanja bude veća od pet posto, poslodavci će morati provesti zajedničku procjenu plaća sa sindikatima i radničkim vijećima. U slučaju spora, teret dokazivanja će biti na poslodavcu, a radnici će moći tražiti naknadu za neisplaćene razlike, bonuse i beneficije.

Iz Vlade su najavili implementaciju direktive u domaće zakone i propise prije sljedećeg ljeta. To bi moglo utjecati na poslovnu kulturu u domaćim, ali i europskim tvrtkama. Tako bi plaće, naročito u javnom sektoru, mogle prestati biti tabu. 

