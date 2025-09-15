Dvije žene zarađuju kao jedan muškarac: Uskoro to više neće biti moguće

Razlike u plaćama muškaraca i žena u Europi prosječno iznose 13 posto. Na menadžerskim pozicijama su te razlike još i veće, čak 45 posto. To znači da dvije žene s istim kvalifikacijama i iskustvom zarađuju jednako kao jedan muškarac.

Stoga je, unatoč već postojećoj Direktivi o jednakosti plaća, Europska unija donijela i Direktivu o transparentnosti plaća, koja na snagu stupa u lipnju 2026. godine.

Ta direktiva uvodi obvezu transparetnosti plaća, što uključuje i javno prikazivanje podataka o početnim plaćama, raspona plaća za pojedina radna mjesta i kriterije za njhovo određivanje. Pritom se naglašava da oni moraju biti objektivni i rodno neutralni. Tako će zaposlenici imati pravo na uvid u prosječne platne razrede i rodne razlike za pojedine poslove, piše Poslovni dnevnik.