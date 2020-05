U najnovijoj epizodi BizCastinga gostovao je Boro Vujović. Vlasnik Operete, najveće zagrebačke agencije za nekretnine, govorio je o utjecaju korone na tržište nekretnina, eventualnom pucanju nekretninskog balona, državnim subvencijama, hrvatskoj tradiciji ulaganja u ciglu i beton te drugim zanimljivim temama

Na početku je otkrio da se nije šišao od 16. godine i kako mu je to u počecima otežavalo razvoj karijere jer su klijenti bili skeptični prema njemu, ali sada je ta ista kosa postala njegov zaštitni znak i nezaobilazan dio njegova imidža. Ispričao je kako je pustio rep jer se tako sviđao curama i da su ga, dok se poluprofesionalno bavio nogometom, navijači provocirali da je curica. Odbio se ošišati čak i na zahtjev poslodavca, a priznao je i da ženama zna udijeliti pokoji savjet o regeneratorima te općenito o njegovanju kose.

Poduzetničku karijeru počeo je učeći od majke koja se bavila uzgojem i preprodajom voća i povrća, a on sam se u životu bavio prodajom svega i svačega – od naočala i automobila do solarija i nekretnina. Studirao je biologiju, a igrom slučaja završio u prodaji nekretnina pa se našalio da radi u struci jer 'pronalazi stanište ljudima'. Konstanta u svim njegovim poslovnim pothvatima bila je – prodaja. 'Uvijek prodaješ ideju, ne samo predmet. Psihologija tu igra ključnu ulogu, moraš znati procijeniti kupca i prilagoditi mu pristup. Druga stvar je da moraš biti svjestan samog sebe i svojih mogućnosti jer u poslu ne možeš zaraditi više od onoga koliko misliš da zavrjeđuješ. To sam iskusio osobno, a vidim i na svojim ljudima. Zato je potrebno stalno raditi na sebi i unaprjeđivati se', kazao je pa preporučio nekoliko knjiga koje mijenjaju percepciju ljudi o novcu, što smatra i kulturološkim problemom u Hrvatskoj jer nas se uči da je novac nešto nedostižno ili prljavo.

Prisjetio kako je sav novac koji je zaradio do 2008. izgubio ulažući u dionice jer je vidio da njegovi prijatelji mešetare njima. 'Bio sam pohlepan i ušao sam u to iz krivih razloga i nikad nisam bio zadovoljan, samo sam se živcirao, a kad je došla kriza, ostao sam bez ičega', rekao je. No u toj krizi je procvao posao Opereti jer su bili proaktivni, tražili klijente i zbog toga narasli za čak 400 posto, dok su drugi propadali. 'Nismo dopuštali da nam se posao dogodi, nego smo mi zvali ljude i trudili se. I sad, nakon potresa, zvali smo klijente i pitali ih što možemo učiniti za njih. Tako smo rasli', izjavio je Vujović, dodavši da je važna i edukacija zaposlenika.

'I trening je jako bitan u prodaji, jer iako to zvuči čudno, slično je kao u sportu. Razgovaramo da vidimo gdje griješimo pa pred klijenta dolazimo spremni. Edukacija i trening su vrlo, vrlo važni, to je ključ našeg uspjeha. Neke tvrtke uzimaju trenere, a neke sve prepuštaju prirodnom talentu. Ja mislim da to nije dovoljno', poručio je. Na pitanje što konkretno agencija nudi kupcima i zašto bi platili proviziju umjesto da se sami potrude oko kupovine stana ističe da se divi ljudima koji sami idu u takav pothvat jer može doći do velikih problema oko vlasništva, a radi se o velikom novcu i investiciji u koju mnogi idu samo jednom u životu. Nekretninama se bavi i dosta 'polusvijeta' jer je nizak prag za ulazak u taj biznis.

'Kao agent mogu prezentirati i neke opcije koje možda nekome nisu bile u užem izboru, a odgovarale bi njegovom životnom stilu. Mogu uštedjeti vrijeme i novac, pomoći oko kredita, pregovarati za tebe i osigurati da na kraju cijele priče sve uključene strane budu zadovoljne ishodom. Da uopće ne spominjem činjenicu da si zaštićen što se tiče papira i dozvola. Tvoj posao je samo da doneseš novac i kažeš – hoću kupiti to, sve ostalo je moja briga', ispričao je Vujović pa upozorio da se nekretninama bavi i dosta 'polusvijeta' jer je prag za ulazak u taj biznis dosta nizak pa svatko misli da može biti agent i doći do brze love. Smatra da će situacija s koronavirusom 'oplijeviti' sve takve sa scene i da će preživjeti samo oni koji kvalitetno rade. Složio se s mišljenjem da su cijene nekretnine u Zagrebu prenapuhane i da će doći do korekcije, ali onih stanova i kuća koji nemaju objektivnu kvalitetu. Smatra i da su državne subvencije promašene jer su vremenski ograničene pa dovode do perioda kad na tržištu nema potražnje, a onda i do navale u vrijeme natječaja. Tržište na to reagira korekcijom cijene prema gore pa se gubi smisao cijele priče.

Na pitanje u kolikoj mjeri na nerealan rast cijena na tržištu utječe mentalitet građana koji na nekretnine gledaju kao na investicije oko kojih se špekulira i u koje se ulaže sav višak novca, Vujović odgovara kako Hrvati već tradicionalno vjeruju samo ciglama. 'To nam je u genetskom kodu. Kad zaradiš nešto, uložiš u ciglu jer je kamata na štednju nula zarez nešto, a prinos na stan, kakav god da jest, iznosi oko tri ili četiri posto. Zato nekretnine kupujemo kao investiciju, to je realna i trajna vrijednost i zato mislim da je dobro za nas da imamo toliko nekretnina', elaborirao je. Ističe da se u Hrvatskoj više od 50 posto stanova kupuje za keš i da se najčešće radi o Dalmatincima koji zarađuju na turizmu, a onda taj novac ulažu u stanove u Zagrebu. I to drži jednim od faktora zbog kojih konstantno raste cijena kvadrata u metropoli, uz niske kamate na kredite i do prije nekoliko mjeseci rastuće gospodarstvo.