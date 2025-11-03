Francuska prijeti zabranom Sheina: Ovakvu grešku više neće smjeti ponoviti

Francuska prijeti zabranom trgovanja Sheinu, nakon što su na njihovim stranicama nakratko bili dostupni predmeti koji mogu biti povezani s dječjom pornografijom
Popularna kineska internetska trgovina Shein pod istragom je u Francuskoj zbog prodavanja neprimjerenih proizvoda. Naime, na njihovim se internetskim stranicama nakratko moglo kupiti lutke za seks s dječjim licima.
Ministar gospodarstva Roland Lescure izjavio je za jednu francusku televiziju da je granica “jasno prijeđena” te upozorio da će Sheinu biti zabranjeno poslovanje u Francuskoj ako se sličan incident ponovi, prenosi Fenix-magazin.de.
Naime, Francuska agencija za konkurenciju i zaštitu potrošača, koja djeluje pri Ministarstvu gospodarstva, utvrdila je da su na Sheinovoj stranici bile ponuđene lutke koje "ne ostavljaju sumnju u dječju pornografsku narav sadržaja".
Iz Sheina su brzo reagirali, navodeći da su sporne lutke odmah uklonjene s platforme. Dodali su da provode internu istragu.
"Ovu situaciju shvaćamo izuzetno ozbiljno. Ovakav sadržaj je potpuno neprihvatljiv i protivan vrijednostima koje zastupamo", izjavio je glasnogovornik Sheina, Quentin Ruffat, obećavši hitno poduzeti korektivne mjere.