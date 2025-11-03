Francuska prijeti zabranom Sheina: Ovakvu grešku više neće smjeti ponoviti

Popularna kineska internetska trgovina Shein pod istragom je u Francuskoj zbog prodavanja neprimjerenih proizvoda. Naime, na njihovim se internetskim stranicama nakratko moglo kupiti lutke za seks s dječjim licima.

Ministar gospodarstva Roland Lescure izjavio je za jednu francusku televiziju da je granica “jasno prijeđena” te upozorio da će Sheinu biti zabranjeno poslovanje u Francuskoj ako se sličan incident ponovi, prenosi Fenix-magazin.de.