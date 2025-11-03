Pala cijena nafte: Ponuda raste brže od potražnje

Cijena barela na londonskom tržištu skliznula je prošloga tjedna 1,3 posto, na 65,07 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,0 posto, na 60,88 dolara.

Nakon što su tjedan dana prije skočile oko 7 posto zbog novih sankcija zapadnih zemalja na rusku naftu, prošloga su tjedna cijene blago pale.

Tijekom tjedna nisu znatnije oscilirale jer potražnja nije tako snažno kako su trgovci još nedavno očekivali. Rast najvećih svjetskih gospodarstva nije baš impresivan, a ponuda nafte raste.

Ponuda nadmašuje potražnju

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuje da bi ponuda početkom iduće godine mogla biti velika jer proizvodnja SAD-a, Kanade, Brazila, Gvajane i Argentine rastom nadmašuje potražnju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) očekuje, pak, da će potražnja u idućoj godini porasti za 1,3 milijuna barela dnevno, otprilike dvostruko snažnije nego što očekuje IEA.

Međutim, OPEC i saveznici tog kartela odlučili su na sastanku u nedjelju u prosincu povećati proizvodnju za samo 137.000 barela dnevno, isto kao u listopadu i studenom, a znatno manje nego u rujnu.

Osim toga, OPEC+ poručio je da u prvom tromjesečju iduće godine neće povećavati proizvodnju, što ukazuje na to da se ne očekuje osjetniji rast potražnje i da bi, u slučaju daljnjeg povećanja proizvodnje, moglo doći do prezasićenosti tržišta.