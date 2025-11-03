Pala cijena nafte: Ponuda raste brže od potražnje

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna blago pale, izgubivši dio dobitaka iz prethodnog tjedna, jer zbog sporog rasta najvećih svjetskih gospodarstava potražnja ne bi trebala znatnije porasti, dok je ponuda i dalje povećana
Cijena barela na londonskom tržištu skliznula je prošloga tjedna 1,3 posto, na 65,07 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,0 posto, na 60,88 dolara.
Nakon što su tjedan dana prije skočile oko 7 posto zbog novih sankcija zapadnih zemalja na rusku naftu, prošloga su tjedna cijene blago pale.
Tijekom tjedna nisu znatnije oscilirale jer potražnja nije tako snažno kako su trgovci još nedavno očekivali. Rast najvećih svjetskih gospodarstva nije baš impresivan, a ponuda nafte raste.
Ponuda nadmašuje potražnju
Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuje da bi ponuda početkom iduće godine mogla biti velika jer proizvodnja SAD-a, Kanade, Brazila, Gvajane i Argentine rastom nadmašuje potražnju.
Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) očekuje, pak, da će potražnja u idućoj godini porasti za 1,3 milijuna barela dnevno, otprilike dvostruko snažnije nego što očekuje IEA.
Međutim, OPEC i saveznici tog kartela odlučili su na sastanku u nedjelju u prosincu povećati proizvodnju za samo 137.000 barela dnevno, isto kao u listopadu i studenom, a znatno manje nego u rujnu.
Osim toga, OPEC+ poručio je da u prvom tromjesečju iduće godine neće povećavati proizvodnju, što ukazuje na to da se ne očekuje osjetniji rast potražnje i da bi, u slučaju daljnjeg povećanja proizvodnje, moglo doći do prezasićenosti tržišta.
Sankcije na rusku naftu
U takvim okolnostima, najveću podršku cijenama nafte pružaju sankcije zapadnih zemalja na rusku naftu i pokušaji Washingtona da nagovori Kinu i Indiju da prestanu kupovati rusku naftu i okrenu se američkoj i nafti na međunarodnim tržištima.
Zbog svega toga, analitičari ne očekuju veće pomake u cijenama do kraja godine.
Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da će prosječna cijena barela na londonskom tržištu ove godine iznositi oko 68 dolara, 40-ak centi više nego što su očekivali prije mjesec dana. Na američkom bi tržištu, pak, prosječna cijena barela u ovoj godini mogla iznositi oko 64,80 dolara.