Česima ljetovanje na Jadranu postalo preskupo: Ova zemlja im je 'nova Hrvatska'

I.V.

12.08.2025 u 13:42

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Wojciech Stróżyk / Alamy / Profimedia
Sve više Čeha svoj godišnji odmor ne provodi na Mediteranu, već u Poljskoj. Hrvatska im je postala preskupa, a klima na Baltičkom moru ugodnija u usporedbi s vrućinama u južnoj Europi

Gotovo cijelo stoljeće Hrvatska je Česima bila omiljena ljetna destinacija. Međutim, sve veći broj Čeha sada bira Poljsku, prvenstveno zbog blaže klime i prihvatljivijih cijena.

'Ljeto u Poljskoj nije toliko vruće kao u Hrvatskoj ili Grčkoj, a meni je važno da na odmoru mogu uživati bez tropskih vrućina i u miru', objašnjava 50-godišnja Ludmila, koja se prošle godine odlučila za Baltičko more, piše DW.

Baltički Express iz Praga prema poljskoj obali

Česi su se prilagodili ovom trendu i žele lakše doći do poljske obale. Zato su češke željeznice uvele Baltic Express, koji iz Praga vozi čak četiri puta dnevno prema Gdyniji, Sopotu i Gdanjsku. Tijekom ljetne sezone ti vlakovi gotovo su uvijek puni.

Osim vlakom, mnogi Češi putuju svojim automobilima do poljskih luka poput Świnoujścia, Szczecina i Sopota, koristeći besplatne autoceste koje Poljska kontinuirano gradi. Za razliku od drugih zemalja, Poljska ne nameće strogu kontrolu na granicama prema Češkoj, što dodatno olakšava putovanja.

O 'invaziji' Čeha se već naveliko priča

Prepune plaže u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Sasa Buric

Poljski mediji i političari pomno prate fenomen koji su nazvali 'češka invazija' na baltičku obalu. Vijesti o porastu broja čeških turista jedne su od najčitanijih tema u Poljskoj, a veliki češki mediji redovno šalju dopisnike na poljsku rivijeru.

Novinar Jakub Medek s radija TOK FM za Deutsche Welle ističe kako su Česi ovog ljeta postali najbrojniji strani turisti na poljskoj obali. 'Svi o tome pričaju, a mediji pišu o rekordnim dolascima čeških turista na Baltičko more', rekao je.

Istovremeno, češki mediji puni su članaka o visokim cijenama na Jadranu. Ali dok im je boravak skup, Česi su iznenađeni jeftinim namirnicama u poljskim trgovinama. Jedino pivo predstavlja problem za turiste iz Češke: njihovo nacionalno piće na poljskoj obali u restoranima često košta i po šest eura za pola litre.

'Skupo je ovdje, ali zato ima češkog piva', kaže 60-godišnji Jirka, koji u Sopotu uživa u ohlađenom, poznatom češkom pivu Kozel. Pet eura za bocu od pola litre.

Baltičko more
Baltičko more Izvor: EPA / Autor: TOMS KALNINS

Brojke ne lažu

Statistički podaci potvrđuju trend - u 2024. godini Češi su ostvarili više od 410.000 noćenja u Poljskoj, što ih svrstava kao četvrtu najveću skupinu turista u zemlji, odmah iza Nijemaca, Britanaca i Amerikanaca. Procjenjuje se da će u ovoj godini njihov broj dosegnuti čak 800.000, što je više nego što ih je ljetovalo u Hrvatskoj.

Ipak, i dalje je činjenica da Češi preferiraju toplije i sunčanije destinacije poput Hrvatske i Italije, ali sve je više onih koji su spremni na drugačiju i mirniju ljetnu avanturu.

Poljska nije Mediteran, ali ima svoj šarm

Poljska obala značajno se razlikuje od Jadrana i Mediterana - i po klimi, i po krajoliku, ali i po gastronomiji.

'Za putovanje u Poljsku treba biti otvoren i spreman na avanturu, jer tu može pasti i kiša u kolovozu, a temperatura mora zna biti ispod 20 stupnjeva', upozorava Pavel Trojan iz poljskog turističkog ureda u Češkoj.

Jadransko more
Jadransko more Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Češka veza s Poljskom ne odnosi se samo na turizam. Posljednjih godina Poljska je snažno napredovala u gospodarskom razvoju, pa mnogi Češi počinju razmatrati Poljsku i kao mjesto za posao ili poslovnu suradnju.

Plaće u Poljskoj brzo rastu i polako sustižu one češke, a u nekim sektorima ih već i nadmašuju. Razlika u minimalnoj plaći naročito je značajna - u Poljskoj je minimalac oko 1120 eura, dok je u Češkoj znatno niži.

Što o svemu kažu tamošnji političari?

Ovaj turistički bum bio je jedna od tema zajedničkog sastanka poljske i češke vlade prošle godine u Pragu. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je dolazak Čeha na poljsku obalu 'vrlo ugodna i dobrodošla pojava' koja ruši sve dosadašnje rekorde.

Iako je Poljska postala popularna destinacija, Hrvatska za Čehe i dalje ostaje vrlo poželjna destinacija zbog toplijeg mora i mediteranskog ugođaja. Međutim, zbog visokih cijena na Jadranu i skupljeg odmora, sve je više onih koji radije biraju pristupačniju poljsku obalu.

