Agonija s pristupnim cestama za Pelješki most se nastavlja: Sada ni naručitelji ne znaju kada će početi radovi

Tek što je moćna kineska delegacija predvođena premijerom Li Keqiangom napustila Hrvatsku stigao je hladan tuš vezan za Pelješki most: Propao je posao za pristupne ceste! Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) donijela je rješenje o poništavanju odluke Hrvatskih cesta o odabiru J&P Avaxa za izvođača radova za izgradnju dionice Duboka-Sparagovići, pa smo pitali HAC što dalje

Pitali smo Hrvatske ceste u kojoj su fazi postupci odabira izvođača radova za dionicu Duboka-Sparagovići, ali i za dionicu Sparagovići-Doli, za koju su tek nedavno otvorene ponude. Isto tako, pitali smo ih koliko će cijeli posao kasniti zbog zakomplicirane javne nabave i je li realan scenarij u kojem će Pelješki most biti gotov prije pristupnih cesta. Ako se dogodi da se pristupne ceste ne izgrade po planu, tj. do 2022. godine, Hrvatska će morati Europskoj uniji vratiti sav novac koji je dobila za izgradnju mosta, a podsjetimo da je riječ o 357 milijuna eura ili nešto više od 2,7 milijardi kuna.

DKOM-u se žalio austrijski Strabag , a komisija je procijenila da su Austrijanci u pravu jer je J&V Avax od 2005. do 2012. bio u nedozvoljenom kartelu s tvrtkom Aktor , koja je također dala ponudu za izgradnju pristupnih cesta, što je 'naručitelju koji se bavi poslovima izgradnje svakako moralo biti poznato, pri čemu je naručitelj trebao tražiti pojašnjenje navedene okolnosti i utvrditi je li odabrani ponuditelj poduzeo mjere samokorigiranja'. Osim toga, DKOM je naložio Hrvatskim cestama da nadoknadi Strabagu troškove žalbe od 100.000 kuna.

samit kina plus 16

U Hrvatskim cestama za tportal kažu kako su postupili po rješenju DKOM-a i kako ponovno pregledavaju i ocjenjuju ponude za izgradnju dionice Duboka-Sparagovići. Dakle, osim spomenutog J&V Avaxa, razmatraju se ponude Integral inženjeringa iz Bosne i Hercegovine, koji je za taj posao tražio 321,2 milijuna kuna, no prvotno je odbijen jer su u Hrvatskim cestama ocijenili da je ponuda nepravilna zbog neuobičajeno niske cijene.

Udruga GP Krk i Euro-asfalt poslali su ponudu na 444,3 milijuna kuna, Aktor je tražio 464,6 milijuna kuna, hrvatska podružnica francuskog Colasa 521,9 milijuna kuna, austrijski Strabag 478,3 milijuna kuna, dok je izvođač radova na Pelješkom mostu China Road and Bridge Corporation za tu dionicu tražio 647,8 milijuna kuna.

Što se tiče dionice Sparagovići-Doli, u tijeku su također pregled i ocjene zaprimljenih ponuda. Konačno, na pitanje je li moguće da most bude gotov prije cesta, u Hrvatskim cestama nam kažu: 'Kada će biti gotov most u odnosu na pristupne ceste, u ovom trenutku ne možemo precizirati, s obzirom na to da je u tijeku postupak nabave radova.'