Kineski premijer u Hrvatsku dolazi s 250 suradnika, a s Plenkovićem će obići i Pelješki most

Veliki samit Kina plus 16, koji će se krajem tjedna održati u Dubrovniku, u Hrvatsku će dovesti ne samo drugog čovjeka Kine, kineskog premijera Li Keqianga, nego i druge državnike iz zemalja srednje i istočne Europe. Uz sve državnike dolaze i gospodarstvenici pa ne čudi to da se već sada najavljuju mogući prometni zastoji

Zagreb očekuju prometni zastoji, fokus na strogom centru i Gornjem gradu

Posebnu regulaciju prometa već je najavila policija koja je tijekom vikenda i ponedjeljka na vozilima, zatečenim u zonama zabranjenog parkiranja, ostavila obavijest s uputama za 9. i 10. travnja.

Jednako tako, posebna regulacija bit će uvedena na Gornjem gradu. Zabrana zaustavljanja i parkiranja za sva vozila na području Gornjeg grada, a posebno na Trgu svetog Marka, u Ćirilometodskoj, Kuševićevoj, Vitezovićevoj, T. Brezovačkog, Visokoj ulici, Ulici Vatroslava Lisinskog, Basaryčekovoj (prvih pet mjesta kod kbr. 1-3), Mletačkoj ulici (prvih pet mjesta kod kbr. 1-3), Opatičkoj ulici od Kamenite do 29.X.1918., Habdelićevoj, na Jezuitskom trgu i Katarininom trgu vrijedit će od utorka u 20 sati do srijede u 12.30 sati.

Upozorenje je izdao i ZET. U utorak oko 20 sati očekuju se kratkotrajni zastoji u autobusnom i tramvajskom prometu zbog prolaska delegacije od Zračne luke preko Avenije Većeslava Holjevca, Ulice grada Vukovara i Savske ceste do hotela Westin, najavljuju iz ZET-a.

U srijedu od 9 do 17 sati očekuju se kratkotrajni prekidi tramvajskog prometa u užem dijelu grada, kao i na autobusnoj liniji 118 (Mažuranićev trg – Voltino), odnosno na autobusnim linijama terminala Britanski trg. Autobusna linija 150 (garaža Tuškanac – Gornji grad – Trg bana Josipa Jelačića) bit će obustavljena od 7 do 16.30 sati te će prvi polazak od garaže Tuškanac ostvariti u 17 sati. Također, linija 101 (Britanski trg – Gornje Prekrižje) u periodu od 14.30 do 16.30 sati neće čekati polazno vrijeme na okretištu Gornje Prekrižje, već će odmah nakon izlaska putnika nastaviti vožnju prema Britanskom trgu. Iz ZET-a također upozoravaju da građani koji budu u tramvajima i autobusima u vrijeme zastoja neće moći izlaziti iz vozila.