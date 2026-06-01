Za Ferrari nemaju novca, ali zahvaljujući ovom modelu ipak ga mogu voziti

U Japanu sve više mladih zaljubljenika u automobile pronalazi način kako sjesti za volan Ferrarija, a da ga nikada ne kupe.
Budući da je vlasništvo nad superautomobilom za većinu ljudi u dvadesetima gotovo nedostižan san, jedna japanska tvrtka ponudila je drukčije rješenje - zajedničko korištenje skupocjenih automobila.
Usluga se zove Rendez-Vous, a funkcionira tako da više korisnika na godinu dana postaje suvlasnicima automobila. No ne dijele punu cijenu vozila, nego samo očekivani gubitak njegove vrijednosti u tih 12 mjeseci.
Ferrari bez kupnje
Jedan od korisnika je 24-godišnji Kanji Hiraiwa, koji se zahvaljujući toj usluzi može nazvati suvlasnikom rabljenog Ferrarija 360 Modena. Svaki suvlasnik ima pravo koristiti automobil 50 dana godišnje, a u cijenu su uključeni parking, održavanje, osiguranje i porezi.
Rendez-Vous se bavi isključivo rabljenim automobilima. Tvrtka ih najprije kupuje, a zatim uključuje u svoju flotu. U ponudi su modeli od klasika iz pedesetih godina prošlog stoljeća do modernih sportskih automobila i superautomobila.
Mladi više ne žele klasično vlasništvo
Interes je velik. Prema dostupnim podacima, na listi čekanja nalazi se oko 3500 ljudi, a usluga je posebno popularna među mladim japanskim entuzijastima.
'Trošak vlasništva nad automobilom previsok je za ljude u dvadesetima', rekao je predstavnik Rendez-Vousa Ryota Asaoka, pa dodao: 'Naša je želja što više smanjiti financijski teret kako bi mogli uživati u vožnji automobila.'
Ovaj model dolazi u trenutku kada interes mladih Japanaca za vlasništvo nad automobilom slabi. Jedno istraživanje pokazalo je da 33 posto 20-godišnjaka u Japanu nije zainteresirano za posjedovanje automobila, dok Toyota u zasebnoj studiji navodi da su troškovi kupnje i održavanja među glavnim razlozima zbog kojih se sve više ljudi okreće alternativama.