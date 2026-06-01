Za Ferrari nemaju novca, ali zahvaljujući ovom modelu ipak ga mogu voziti

Budući da je vlasništvo nad superautomobilom za većinu ljudi u dvadesetima gotovo nedostižan san, jedna japanska tvrtka ponudila je drukčije rješenje - zajedničko korištenje skupocjenih automobila.

Usluga se zove Rendez-Vous, a funkcionira tako da više korisnika na godinu dana postaje suvlasnicima automobila. No ne dijele punu cijenu vozila, nego samo očekivani gubitak njegove vrijednosti u tih 12 mjeseci.

Ferrari bez kupnje

Jedan od korisnika je 24-godišnji Kanji Hiraiwa, koji se zahvaljujući toj usluzi može nazvati suvlasnikom rabljenog Ferrarija 360 Modena. Svaki suvlasnik ima pravo koristiti automobil 50 dana godišnje, a u cijenu su uključeni parking, održavanje, osiguranje i porezi.

Rendez-Vous se bavi isključivo rabljenim automobilima. Tvrtka ih najprije kupuje, a zatim uključuje u svoju flotu. U ponudi su modeli od klasika iz pedesetih godina prošlog stoljeća do modernih sportskih automobila i superautomobila.