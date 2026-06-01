Vaš sljedeći BMW mogao bi biti sigurniji, a razlog je umjetna inteligencija

Njemački proizvođač udružio je snage s francuskom tvrtkom Mistral AI kako bi umjetnu inteligenciju koristio za analizu goleme baze podataka prikupljene tijekom simulacija sudara.

BMW je tijekom godina prikupio više od jednog petabajta podataka o sudarima - što odgovara količini od 1000 terabajta - a sada će ti podaci poslužiti za treniranje specijaliziranih AI modela namijenjenih automobilskom inženjeringu.

Više od tisuću terabajta podataka

Tvrtka svaki tjedan provodi tisuće virtualnih crash testova, a golema baza podataka omogućuje inženjerima detaljnu analizu ponašanja različitih materijala i konstrukcijskih rješenja tijekom nesreća.

Novi AI sustavi, koje BMW naziva 'Large Industry Models', neće se oslanjati na podatke s interneta, već isključivo na informacije iz razvoja vozila i sigurnosnih testiranja. Cilj je postići preciznije i brže simulacije te ubrzati razvoj novih automobila.

Umjetna inteligencija preuzima sve više posla

U BMW-u ističu kako umjetna inteligencija već sada značajno ubrzava razvoj softvera i novih modela. Poslovi za koje je ranije bio potreban cijeli radni dan danas se mogu obaviti u svega nekoliko minuta.

'Prije nam je bilo potrebno znatno više ljudi. Danas možemo iskoristiti puno veći potencijal učinkovitosti. Umjetna inteligencija pritom nam iznimno pomaže, posebno u programiranju i razvoju softvera', rekao je prošle godine direktor razvoja BMW-a Joachim Post.

Iz Mistral AI-ja poručuju da je upravo industrijska umjetna inteligencija sljedeći veliki korak u primjeni AI tehnologije.

'Ova suradnja pokazuje kako specijalizirani AI modeli mogu pomoći u rješavanju složenih inženjerskih izazova poput simulacija sudara', rekla je glavna direktorica prihoda Mistral AI-ja Marjorie Janiewicz.

BMW vjeruje da će novi sustavi omogućiti sigurnije automobile, brži razvoj i manju potrebu za ljudskim resursima u pojedinim dijelovima procesa.