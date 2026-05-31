OBJAVILI FRANCUZI

Peugeot mijenja gotovo cijelu ponudu: Evo koji modeli stižu

A.H.

31.05.2026 u 18:33

Peugeot 3008
Peugeot 3008 Izvor: EPA / Autor: DANIEL IRUNGU/EPA
Peugeot priprema veliku obnovu ponude.

Francuska marka u sljedeće tri godine planira predstaviti nove generacije nekoliko važnih modela, među njima 208, 2008, 3008 i 5008.

Najviše pažnje privlači nova Peugeot 208, jedan od najprodavanijih automobila u Europi. Prema informacijama francuskog L'Auto Journala, nova generacija mogla bi biti predstavljena već krajem 2026., a prodaja bi trebala krenuti 2027. godine.

Nova 208 samo na struju?

Najveća promjena mogla bi biti potpuni prelazak na električni pogon. Prema istom izvoru, nova 208 trebala bi se oprostiti od benzinskih i blagih hibridnih izvedbi.

Osnovna verzija trebala bi koristiti LFP bateriju i nuditi oko 350 kilometara dosega, uz početnu cijenu od približno 25.000 eura. Skuplja izvedba mogla bi dobiti NMC bateriju od 60 kWh i doseg do 500 kilometara.

Novi Peugeot 2008 trebao bi stići 2028. i koristiti istu STLA One platformu. Još nije jasno hoće li i on biti isključivo električan ili će zadržati više vrsta pogona, a konačna odluka ovisit će o kretanju tržišta.

Stižu i novi 3008 i 5008

Peugeot priprema i nove generacije svojih većih SUV-ova, modela 3008 i 5008. Dizajnom bi se trebali oslanjati na koncepte prikazane na salonu u Pekingu, dok se za električne verzije spominje velika baterija od 97 kWh i doseg do 700 kilometara.

U ponudi bi se trebale naći i plug-in hibridne izvedbe sa 195 ili 225 KS, a moguća je i nova full hybrid verzija koja bi zamijenila dosadašnje blage hibride.

