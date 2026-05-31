Stručnjaci upozoravaju: Obična utičnica nije predviđena za svakodnevno punjenje električnih automobila

Iako se broj javnih punionica i kućnih wallbox sustava stalno povećava, mnogi vlasnici električnih automobila i dalje se pitaju mogu li svoje vozilo puniti preko obične kućne utičnice od 230 V.

Odgovor je potvrdan, no stručnjaci upozoravaju da takvo rješenje treba promatrati kao privremenu ili izvanrednu opciju, a ne kao svakodnevni način punjenja.

Punjenje je moguće, ali vrlo sporo

Većina električnih automobila može se spojiti na standardnu kućnu utičnicu pomoću odgovarajućeg prijenosnog punjača koji proizvođači često isporučuju uz vozilo. Međutim, snaga punjenja pritom je ograničena na približno 2,3 kW.

To znači da će bateriji kapaciteta oko 40 kWh za potpuno punjenje trebati više od 15 sati, dok će veće baterije od 80 ili 100 kWh zahtijevati i više od jednog dana neprekidnog punjenja. U usporedbi s wallboxom snage 11 kW, koji isti posao može odraditi nekoliko puta brže, razlika je značajna.

Najveći problem nije brzina, nego sigurnost

Klasične kućne utičnice uglavnom nisu projektirane za dugotrajna opterećenja kakva zahtijeva punjenje električnog automobila. Satima ili čak danima kroz instalaciju prolazi velika količina električne energije, što može uzrokovati zagrijavanje kontakata, kabela i same utičnice.

Stručne organizacije i osiguravatelji zato preporučuju da se električni automobil na običnu utičnicu priključuje samo iznimno te da prije toga električar provjeri stanje instalacije. Stare, dotrajale ili loše izvedene instalacije predstavljaju dodatni rizik od pregrijavanja i mogućeg požara.

Jedna od najčešćih pogrešaka jest korištenje standardnih produžnih kabela. Ako je produžni kabel nužan, mora imati odgovarajući presjek vodiča i biti potpuno odmotan tijekom rada. Namotani kabeli dodatno se zagrijavaju, čime se povećava rizik od oštećenja ili zapaljenja.

Gubici energije veći su nego kod wallboxa

Punjenje preko kućne utičnice nije samo sporije nego i manje učinkovito. Zbog dugotrajnog procesa i većih gubitaka tijekom pretvorbe energije dio električne energije pretvara se u toplinu umjesto da završi u bateriji vozila. Iskustva korisnika pokazuju da gubici mogu biti osjetno veći nego kod punjenja preko kućne zidne punionice.

Za vlasnike električnih automobila koji redovito pune vozilo kod kuće, wallbox i dalje predstavlja najsigurnije i najpraktičnije rješenje. Takvi sustavi projektirani su upravo za dugotrajna visoka opterećenja, omogućuju višestruko brže punjenje te smanjuju gubitke energije.

Stručnjaci zato smatraju da je kućna utičnica prihvatljivo rješenje za povremene situacije ili kao privremena opcija, dok je za svakodnevnu uporabu preporučljivo ugraditi namjensku kućnu punionicu.