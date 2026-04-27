Xiaomi šokirao autoindustriju: Novi SUV ima 990 KS, ide 300 km/h i znatno je jeftiniji od konkurencije

Xiaomi očito ne planira igrati na sigurno. Nakon uspjeha prvih modela, kineski tehnološki gigant sada je predstavio i YU7 GT, najsnažniju verziju svog električnog SUV-a, razvijenu s jasnim ciljem – napasti vrh segmenta.

Premijera je održana na sajmu automobila u Pekingu, a riječ je o modelu koji ide korak dalje u odnosu na standardni YU7 – i po dizajnu i po performansama.

Gotovo 1000 KS i ozbiljne ambicije

Glavna zvijezda ovog modela je pogon. YU7 GT koristi dva elektromotora – jedan sprijeda i jedan straga – koji zajedno razvijaju čak 990 KS.

To ga automatski svrstava u kategoriju najbržih električnih SUV-ova današnjice, uz bok modelima poput Porsche Macana Turbo ili Teslinih Performance verzija. Uz to, maksimalna brzina ide do oko 300 km/h, što je brojka koja se rijetko viđa u ovom segmentu.

Xiaomi je ovaj model ozbiljno shvatio. YU7 GT je dijelom razvijan i testiran na Nürburgringu, što jasno pokazuje da fokus nije bio samo na brojkama, nego i na voznim karakteristikama.

Agresivniji dizajn i sportski detalji

Vizualno, GT verzija jasno se razlikuje od standardnog modela. Ima šire blatobrane, agresivniji prednji kraj, veće usisnike zraka i izražen stražnji difuzor i spojler.

Sve to daje automobilu puno ozbiljniji i sportskiji izgled, bliži supersportskim SUV-ovima nego klasičnim obiteljskim modelima.

YU7 GT koristi veliku bateriju kapaciteta oko 101,7 kWh, a deklarirani doseg ide do oko 700 km (CLTC). Iako je CLTC ciklus optimističniji od europskog WLTP-a, jasno je da Xiaomi cilja i na praktičnost, a ne samo performanse.

Cijena koja mijenja pravila

Posebno zanimljiv dio priče je cijena. Očekuje se da će YU7 GT u Kini стартati između oko 65.000 i 73.000 dolara, odnosno otprilike 60.000 do 70.000 eura.

To znači da Xiaomi nudi gotovo 1000 KS za cijenu koja je osjetno niža od europskih premium rivala.

Za razliku od prije nekoliko godina, Xiaomi se sada jasno pozicionira kao ozbiljan igrač u autoindustriji. YU7 GT nije samo još jedan električni SUV – nego poruka konkurenciji da kineski proizvođači više ne igraju u nižim segmentima, nego ciljaju ravno na vrh.