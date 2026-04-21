ZA KINESKO TRŽIŠTE

Volkswagen u Kini napravio zaokret: Nova limuzina izgleda potpuno drugačije

A.H.

21.04.2026 u 23:06

Volkswagen ID. UNYX 09
Volkswagen ID. UNYX 09 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Volkswagen
Volkswagen sve više prilagođava svoju strategiju kineskom tržištu, a najnoviji primjer toga je model ID. UNYX 09 - električna limuzina koja već na prvi pogled pokazuje da Nijemci mijenjaju pristup.

Riječ je o modelu razvijenom posebno za Kinu, u suradnji s tvrtkom XPeng, što jasno pokazuje koliko je to tržište važno za Volkswagen.

Za razliku od dosadašnjih ID modela, koji su često bili bliže crossoverima, UNYX 09 donosi niži, izdužen i znatno aerodinamičniji oblik. Silueta podsjeća na klasične sportske limuzine, s naglašenom linijom krova i oštrijim detaljima. Dizajn je vidljivo agresivniji i ‘čišći’, bez zaobljenih linija koje su obilježavale ranije električne Volkswagene.

U usporedbi s modelom ID.7, ovaj automobil djeluje modernije i dinamičnije, što je očito rezultat nove suradnje i drukčijeg pristupa razvoju.

Razvijen u rekordnom roku

Zanimljivo je da je model razvijen u svega dvije godine, što je značajno kraće od uobičajenih razvojnih ciklusa. Upravo ta brzina pokazuje koliko se tržište mijenja i koliko proizvođači, posebno u Kini, ubrzavaju razvoj novih modela.

ID. UNYX 09 bit će dostupan u dvije izvedbe - s jednim elektromotorom i stražnjim pogonom te s dva motora i pogonom na sve kotače. Osnovna verzija razvija 230 kW, dok snažnija ima prednji motor od 140 kW i stražnji od 230 kW.

Prema dostupnim informacijama, doseg bi mogao biti i do 750 kilometara, što je vrlo konkurentna brojka u ovom segmentu.

Test za Europu?

Ovaj model dio je šire strategije Volkswagena u Kini, gdje električne limuzine bilježe velik rast popularnosti, za razliku od Europe gdje još nisu dominantne.

ID. UNYX 09 tako je i svojevrsni test - može li Volkswagen kroz lokalne projekte ponovno ojačati poziciju na najvažnijem svjetskom tržištu. Za sada je linija UNYX rezervirana isključivo za Kinu, a hoće li se proširiti i na druga tržišta, ostaje za vidjeti.

Ono što dodatno privlači pažnju je cijena - procjenjuje se da neće prelaziti 29.000 eura, barem na kineskom tržištu.

