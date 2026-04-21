Volkswagen u Kini napravio zaokret: Nova limuzina izgleda potpuno drugačije

Volkswagen sve više prilagođava svoju strategiju kineskom tržištu, a najnoviji primjer toga je model ID. UNYX 09 - električna limuzina koja već na prvi pogled pokazuje da Nijemci mijenjaju pristup.
Riječ je o modelu razvijenom posebno za Kinu, u suradnji s tvrtkom XPeng, što jasno pokazuje koliko je to tržište važno za Volkswagen.
Za razliku od dosadašnjih ID modela, koji su često bili bliže crossoverima, UNYX 09 donosi niži, izdužen i znatno aerodinamičniji oblik. Silueta podsjeća na klasične sportske limuzine, s naglašenom linijom krova i oštrijim detaljima. Dizajn je vidljivo agresivniji i ‘čišći’, bez zaobljenih linija koje su obilježavale ranije električne Volkswagene.
U usporedbi s modelom ID.7, ovaj automobil djeluje modernije i dinamičnije, što je očito rezultat nove suradnje i drukčijeg pristupa razvoju.
Razvijen u rekordnom roku
Zanimljivo je da je model razvijen u svega dvije godine, što je značajno kraće od uobičajenih razvojnih ciklusa. Upravo ta brzina pokazuje koliko se tržište mijenja i koliko proizvođači, posebno u Kini, ubrzavaju razvoj novih modela.
ID. UNYX 09 bit će dostupan u dvije izvedbe - s jednim elektromotorom i stražnjim pogonom te s dva motora i pogonom na sve kotače. Osnovna verzija razvija 230 kW, dok snažnija ima prednji motor od 140 kW i stražnji od 230 kW.
Prema dostupnim informacijama, doseg bi mogao biti i do 750 kilometara, što je vrlo konkurentna brojka u ovom segmentu.
Test za Europu?
Ovaj model dio je šire strategije Volkswagena u Kini, gdje električne limuzine bilježe velik rast popularnosti, za razliku od Europe gdje još nisu dominantne.
ID. UNYX 09 tako je i svojevrsni test - može li Volkswagen kroz lokalne projekte ponovno ojačati poziciju na najvažnijem svjetskom tržištu. Za sada je linija UNYX rezervirana isključivo za Kinu, a hoće li se proširiti i na druga tržišta, ostaje za vidjeti.
Ono što dodatno privlači pažnju je cijena - procjenjuje se da neće prelaziti 29.000 eura, barem na kineskom tržištu.