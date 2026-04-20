Vozili smo novi Citroen C5 Aircross 1000 kilometara: Osjećali smo se kao u dnevnom boravku

U svijetu u kojem SUV-ovi sve više nalikuju sportskim automobilima, Citroen C5 Aircross ide sasvim drugim putem. Fokus je na udobnosti, praktičnosti i svakodnevnoj upotrebi, a upravo u tome skriva svoj najveći adut.

U vrijeme sve većih cijena automobila i najezde kineskih marki, koje niču iz dana u dan, prosječnoga kupca automobila zaboli glava od ponude, opcija i vječne dileme - premium polovni automobil ili malo manje premium novi.

Životne okolonosti i situacije najčešće diktiraju odabir novog auta, a recimo obitelji s djecom često će se pitati da li da kupe neki veći karavan ili se odluče za SUV-ove, koji polako postaju standard. U tu priču jako dobro se pozicionirao Citroen s novim C5 Aircrossom, koji ulazi u kategoriju 'best buy' ako od njega ne tražite ono što on nije niti želi biti.

Novi C5 Aircross dolazi s uobičajena tri motora; hibridni (1.2, 145 KS), električni (231 KS) te plug-in hibridni (1.5, 195 KS) te s tri paketa opreme; You, Plus i Max. Na testu smo imali model s najslabijim hibridnim motorom te najvećim paketom opreme koji nudi apsolutno sve što vam može i ne može zatrebati, ali je dobro imati. Citroen se sa svojim novim najvećim automobilom u ponudi nije želio utopiti u pomalo i dosadnu konkurenciju SUV-ova srednje kategorije pa je sve bacio na dizajn i komfor. Iako će neki detalji na karoseriji i figurativno i doslovno nekoga ubosti u oči, zanimljiva riješena stražna svjetla su osvježenje u klasi kao i čitav dojam robusnosti i prostranosti koji automobil ostavlja.

Kao u dnevnom boravku Ono što prvo upada u oči i od čega se teško odvojiti je osjećaj prostora i udobnosti koji C5 Aircross nudi. Veliki panoramski krov te 'hype grey' boja i kombinacija interijera odaju dojam dnevnog boravka. S dvije iznadprosječno visoke osobe (190 cm) na prednja dva sjedala, putnici na stražnjoj klupi imaju i više nego dovoljno mjesta čak i kad su prednja sjedala dosta pomaknuta unazad.

Sjedala su hlađena/grijana i sigurno najudobnija u klasi, a ako ste ljubitelji masaže u vožnji, što mi svakako jesmo, duža putovanja ne predstavljaju nikakav problem. Materijali su solidni, a Citroen je potencijalno veće površine s jeftinijom plastikom vješto izbjegao tako što je čitav interijer presvukao kvalitetnom tkaninom što je čak i dobar retro moment u čitavoj priči.

Kokpitom dominira 13-inčni središnji tablet ispod kojeg su fizičke tipke kao prečice do najčešće korištenih funkcija poput klime, ADAS-a i ostalih. Ispod tableta je bežični punjač za mobitel te hlađeni držač za piće iako tu imamo jedinu zamjerku što se interijera tiče.

Dva velika držača za čaše smještena su ispod tableta, zajedno s dva velika pretinca i ulazima za punjače za mobitel. I dok suvozaču nije preveliki problem (ali ni mali) izvuči bocu ispod tableta, vozaču je iznimno nepraktično i zaista je nejasno kako se Citroen odlučio na takvo rješenje. No, spomenuti hlađeni držač može pomoći (barem) vozaču s time da su pretinci mogli biti bolje riješeni. To ćete, vjerujte, zaboraviti kad C5 izvučete na cestu, bilo da je riječ o gradu, autocesti ili makadamskim cestama kroz šumu, na kojima smo ga također isprobali. Užitak u vožnji Najveća značajka ovog automobila je hvaljeni Citroen Advanced Comfort ovjes koji je najzaslužniji za iznimnu udobnost. Ležeći policajci, rupe na cesti ili neravan teren ne predstavljaju nikakav problem. Nema lupanja, nema osjećaja udarca; C5 Aircross klizi preko svega i u njemu se jednostavno ne umarate. Vozačev displej mogao bi bit malo veći, a tu najviše mislimo na brzinomjer i još neke indikatore, ali stvar spašava 'heads-up' displej koji polako postaje standard kojeg se teško odreći. Max paket opreme nudi prednju i stražnju parkirnu kameru, pogled iz ptičje perspektive te retrovizore koji se okreću prema dolje.

Što se motora tiče, riječ je o uobičajenom Stellantisovom 1.2 turbomotoru s tri cilindra i automatskim mjenjačem sa šest brzina. Ako očekujete velika ubrzanja do 100 ili na višim brzinama, to odmah zaboravite jer C5 Aircross uopće nije automobil koji ide za time. U gradu se ponaša sjajno, a posebno u oči upada bezbolan prelazak preko neravnih zagrebačkih raskrižja s tramvajskim prugama prije kojih biste u nekim drugim autima morali usporiti. Na autocesti nudi udobno putovanje na većim relacijama unutar gabarita koje mu motor dopušta, a tu mislimo na standardnu putnu brzinu od 130 do 150 km/h. U tim okvirima C5 Aircross na autocesti troši 7-8 litara goriva na 100 kilometara. Ako očekujete atomska pretjecanja i luda ubrzanja, ovaj automobil nije za vas, ali ako se autocestom vozite 'normalno', onda na motor nemamo baš nikakvih zamjerki. Nema buke, stabilnost je i na većim brzinama sjajna i bilo koje dugo putovanje bit će užitak. Dobar dio od 1000 kilometara testa vozili smo kroz slavonska sela i gradove, a to su ionako brzine kojima vozite najveći dio godine. U tim uvjetima; sa spuštenim krovom i na srednjim brzinama, Aircross nudi užitak u vožnji kakav u ovoj klasi dugo nismo osjetili. Osjećaj je kao da plovite slavonskim poljima, a iznenađujuće dobrim pokazao se i na blagim off-road cestama koje je savladavao bez ikakvih problema.

Mala, ali nezgodna zamjerka Na nižim brzinama na otvorenim cestama potrošnju smo spustili na pet litara, a na ukupno tisuću kilometara po gradu, autocesti i selima potrošnja je prema putnom računalu bila 6.8 litara. Jedina zamjerka na samo vozačko iskustvo je nedostatak 'auto-hold' opcije koja se, recimo, može naći kod konkurentske KIA-e Sportage. Puno puta nam je nedostajala, osobito u gradu, ali, valjda, ne možete imati sve. Zato je za pohvalu prtljažnik te prostor općenito. Primjera radi, otišli smo u salon namještaja po stol dužine 180 centimetara. Bez ikakvih problema ugurali smo ploču u automobil nakon što smo spustili sjedala dok je i sam prtljažnik i više nego dovoljan za nekoliko što većih što manjih kofera.

