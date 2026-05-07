Ukraden legendarni zagrebački Zmajček, vlasnik moli za pomoć: 'To nije auto, to je blago'

Legendarni zagrebački Zmajček, ružičasti Fiat 500 iz 1964. godine, ukraden je u srijedu predvečer s divljeg parkirališta u blizini Koturaške ulice. Njegov vlasnik Željko Vrhovski krađu je odmah prijavio policiji, a na Facebooku je objavio fotografiju automobila, svoj broj telefona i poziv građanima da mu se jave ako ga vide u gradu. ‘Svaki dan prolazi od Malešnice do Gajeve. Kad ga ljudi ne vide, odmah se pitaju gdje je. Nije najbolji, ali je definitivno najsimpatičniji. Nadam se da će se pronaći’, rekao je tužni Vrhovski za Jutarnji list.

Kaže da je dosad bilo nekoliko dojava, ali automobil još nije pronađen. ‘Netko nazove, ja sjedam u auto i vozim do tog mjesta. Za sada nismo imali sreće. Nadam se samo da ovo neće biti onaj slučaj: garaža, bijela boja i zaboravi na auto. Iskreno, da se radi o normalnom automobilu, ne bi mi bilo toliko stalo. Kako neki ljudi vole svoje ljubimce, tako ja volim svoj auto. I dalje ne mogu doći k sebi’, rekao je Vrhovski.

Fićeka je dobio prije točno 32 godine kao božićni dar od supruge. Od tada, kaže, nije bilo dana da ga nije vozio, a automobil je s vremenom postao prepoznatljiv simbol Zagreba. ‘Ljudi ga slikaju, ispituju me želim li ga prodati, a često me pitaju: “Striček, hoćete me provozati?” Auto možda nije neko zlato, ali je definitivno blago. Prije samo par dana me jedan gospodin pitao bih li mu ga prodao za njegovu 17-godišnju kćer. Odmah sam mu rekao ne’, prisjetio se Vrhovski.