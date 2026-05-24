Skupi kvarovi na rabljenom autu: Evo kako prepoznati skrivenu katastrofu prije kupnje

Kupnja rabljenog automobila uvijek nosi određeni rizik. Neki problemi vide se odmah, ali oni najskuplji često ostanu skriveni dok automobil ne završi u svakodnevnoj vožnji ili servisu, piše Autostart .

Autostart upozorava da se ozbiljni kvarovi mogu skrivati iza uredno opranog automobila, niske kilometraže i prividno uredne servisne povijesti. Upravo zato prije kupnje treba obratiti pozornost na nekoliko ključnih znakova koji mogu otkriti da vozilo krije skupe probleme.

Neobični zvukovi i dim često su loš znak

Jedan od prvih alarma mogu biti zvukovi motora. Lupkanje, metalni zvukovi, zviždanje turbine ili neravnomjeran rad često upućuju na ozbiljnije mehaničke probleme.

Posebno treba paziti na dim iz ispuha. Plavi dim može značiti da motor troši ulje, bijeli dim problem s rashladnim sustavom ili brtvom glave motora, dok crni dim često upućuje na probleme s izgaranjem goriva.

Takvi kvarovi nerijetko znače vrlo skup popravak, osobito kod modernih dizelskih i turbobenzinskih motora.

Tragovi ulja i improvizirani popravci

Kupci često gledaju samo karoseriju i unutrašnjost, a zanemaruju detalje ispod poklopca motora. Tragovi ulja, svježe opran motor ili improvizirani spojevi mogu biti znak da prodavatelj pokušava sakriti problem.

Posebno su sumnjivi automobili kod kojih je motor potpuno opran neposredno prije prodaje. Iako uredan motor može izgledati privlačno, ponekad upravo pranje skriva curenja ulja ili rashladne tekućine.

Treba provjeriti i stanje rashladne tekućine, poklopac ulja i eventualne tragove emulzije, odnosno guste svijetle smjese koja može ukazivati na ozbiljan problem s motorom.

Elektronika može biti jednako skup problem

Moderni automobili prepuni su elektronike, senzora i digitalnih sustava. Upravo zato kvar više nije samo mehanički problem.

Neispravni senzori, problemi s infotainmentom, digitalnim kokpitom, kamerama, radarima ili sigurnosnim sustavima mogu značiti vrlo skupe popravke. Posebno je opasno ako na instrumentnoj ploči svijetle lampice upozorenja ili ako se tijekom vožnje pojavljuju nasumične greške sustava. Kupci često podcijene koliko danas mogu koštati elektronika i softverski problemi.

Servisna povijest važnija je od sjaja laka

Rabljeni automobil s urednom i provjerljivom servisnom poviješću gotovo je uvijek sigurnija kupnja od vozila koje izgleda savršeno, ali nema jasne podatke o održavanju.

Važno je provjeriti kada su zadnji put mijenjani ključni dijelovi poput zupčastog remena, vodene pumpe, kvačila, kočnica ili ulja u automatskom mjenjaču. Nedostatak računa i dokumentacije može značiti da održavanje nije rađeno redovito.

Posebno treba biti oprezan s automobilima koji imaju sumnjivo malu kilometražu za svoju starost ili vidljive tragove trošenja koji ne odgovaraju prikazanim kilometrima.

Najjeftiniji auto često postane najskuplji

Kupci se često fokusiraju na najnižu cijenu, ali upravo takvi automobili ponekad skrivaju najveći rizik. Vozilo koje je nekoliko tisuća eura jeftinije od usporedivih primjeraka može kasnije tražiti ulaganja koja višestruko premašuju početnu uštedu.

Zato stručnjaci savjetuju da se prije kupnje obavezno napravi detaljan pregled u servisu ili kod stručnjaka za rabljena vozila. Trošak pregleda mali je u usporedbi s mogućim kvarovima motora, turbine, automatskog mjenjača ili elektronike.

Rabljeni automobil može biti odlična kupnja, ali samo ako kupac zna razlikovati normalno trošenje od znakova ozbiljne skrivene katastrofe.