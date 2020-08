Popravlja se situacija oko prodaje novih automobila u Hrvatskoj; Pad sada iznosi 'samo' 17,4 posto u odnosu na prošlogodišnji srpanj!

U srpnju 2020. je u Hrvatskoj novoregistrirano 5132 novih osobnih automobila, a modeli s najviše novih registracija u srpnju su Škoda Octavia s 328 komada, Renault Captur s 212 te VW Polo s 202 komada. Škoda Octavia je i dalje najprodavaniji model u prvih sedam mjeseci 2020. sa 1417 primjeraka

Iako, ovdje treba napomenuti da je u srpnju bila uobičajena godišnja 'akcija' Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabavke električnih i plug-in hibridnih automobila. Treba znati da u rezultatima za mjesec srpnj nisu ušli svi, na taj način sufinicirani modeli, jer još nisu mogli biti i isporučeni. A s druge strane, plug-in hibridi se vode pod hibridne automobile, pa iz ove tablice nije razlučivo koliko je samo plug-in hibrida novoregistrirano u cijeloj 'hibridnoj' kategoriji. Slijede automobili čiji motori koriste ukapljeni naftni plin (UNP ili na engleskom LPG) sa 264 komada ili 1,2 posto.

Potpuno električni automobili su u prvih sedam mjeseci 2020. prodani u 123 primjerka i oni čine samo 0,5 posto hrvatskog tržišta prema tipu goriva. I ovdje vrijedi kao i kod plug-in hibrida da su bili sufinicirani od strane Fonda, ali prave rezultate te akcije ćemo tek vidjeti kada sva naručena i ugovorena vozila budu i isporučena kupcima. U svakom slučaju, pratiti ćemo ovu temu pozornije. Ove godine budžet je bio veći, po 22 milijuna kuna za tvrtke i isto toliko za građane. Od tih ukupno 44 milijuna moglo bi se 'izvući', ako računamo po 70.000 kuna po čisto električnom automobilu skoro 630 komada, no tu će vjerojatno biti i jedan dio plug-in hibridnih modela koji mogu dobiti do 40.000 kuna po automobilu. No, na tržištu i nema baš previše modela takvih hibridnih automobila, no vidjeti ćemo na kraju ovog kruga poticaja kako će se to točno odraziti na prodajne brojke. Moramo ovdje i dodati, da smo uputili Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost službeni upit oko detalja ovogodišnje akcije, ali niti nakon tjedan dana još nismo dobili njihov službeni odgovor sa svim detaljima i za 2019., ali i 2020. godinu.

Prodaja prema županijama

I na kraju, prodajni rezultati prema županijama za prvih sedam mjeseci 2020. godine izgledaju ovako; u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji novoregistrirano je najviše automobila, 9599 komada ili 42,53 posto od ukupne količine prodanih osobnih automobila u 2020. Na drugom mjestu je i dalje Šibensko-kninska županija sa 1794 komada novoregistriranih novih automobila ili 7,95 posto hrvatskog tržišta. Treće mjesto drži Primorsko-goranska s 1572 komada ili 6,97 posto tržišta. Prošli mjesec je na posljednjem mjestu bila Ličko-senjska županija, a tako je i nakon dobivenih rezultata za mjesec srpanj, sa 98 prodana automobila ili 0,43 posto tržišta.