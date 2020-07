[FOTO/VIDEO] Vozili smo Mercedes-Benz C 200 d; C-klasa je vrhunski premium automobil i klasa za sebe

Kod našeg testnog modela C 200 d primjetna je još jedna evolucija, a to je usvajanje četverocilindričnog turbo dizelaša OM 654 D16 objuma 1,6 litara, koji je Mercedes posebno razvio za opremanje verzija 180 d (122 KS) ) i 200 d (160 KS)

Prošli smo tjedan na testu imali premium kompktni model Mercedes-Benz C 200 d Avantgarde s 1,6 litrenim dizleskim motorom i 9G-TRONIC automatskim mjenjačem s devet brzina. No kako bismo vam pobliže predočili ovaj, po mnogo čemu specifičan automobil trebamo se vratiti gotovo četrdeset godina unatrag i objasniti genezu same C-klase.

Mercedes-Benz C-klasa bila je petnaest godina najmanji model u gami Mercedesovih osobnih automobila, sve do pojave prve A-klase 1997. Ova tvrdnja naravno stoji ako u obzir uzmemo i njezinog prethodnika - model 'baby-benz' ili Mercedes 190 (interne oznake W 201), koji je na tržište izašao još 1982. godine. U to vrijeme se ova njemačka ili bolje reći, globalna premium marka automobila uglavnom sastojala od srednje velikog modela Mercedesa W 123, iz kojeg je nastala E-klasa, i velikog W 126 ili S-klase druge generacije.

Nije bilo lako njemačkom proizvođaču odlučiti se otići u nepoznate vode kompaktnih automobila, a da je tome tako svjedoči i činjenica da je model 190 prije nego se pojavio na tržištu razvijan punih osam godina, između 1974. i 1982. No njegovi su prodajni rezultati od gotovo 1,9 milijuna primjeraka do kraja njegove proizvodnje 1993. potpuno opravdali ovaj silan trud Mercedes-Benza.

Temelji za buduću C-klasu prve generacije su tako postavljeni na čvrsto, ali i plodno tlo. Godine 1993. najmanji Mercedes W 201 zamijenila je prva C-klasa (W 202), a nakon toga uslijedila je druga generacija C-klase (W 203) 2000. godine. Treća generacija C-klase (W 204) na tržište je stigla 2007. godine.

Aktualna četvrta generacija C-klase (W 205) predstavljena je 2014. godine i to je bio potpuni otklon od treće generacije, možda ne toliko vanjskim izgledom već strukturno. Bio je to i njihov prvi automobil koji koristi novu Mercedesovu MRA platformu s pogonom na stražnjim kotačima (Modular Rear-wheel drive Architecture), koja pored čelika ultra-visoke čvrstoće koristi i lagani aluminij po cijelom tijelu karoserije, što je rezultiralo smanjenjem težine od 100 kilograma. Ne samo da je MRA platforma automobil učinila lakšim u odnosu na prethodne generacije, već Mercedes-Benz također tvrdi da je struktura platforme model W 205 učinila mnogo krućim od ostalih vozila u svojoj klasi.

Učinivši četvrtu generaciju C-klase lakšom i krućom Mercedes je stvorio ono što su vozači željeli i na kraju, imamo C-klasu koja je gotovo savršena u svakom pogledu. Ustvari, Mercedes nam to i nije tebao reći, jer se to dalo zaključiti već pri prvim odvoženim kilometrima novom generacijom koja je vozački puno dojmljivija od prethodne generacije. Za neke tradicionalnije vozače Mercedesa, nova C-klasa je možda i malo presportska. Ali, ne samo da je kruća platforma pomogla W205 boljem upravljanju zbog bolje rotacijske stabilnosti koja se poboljšala u prijenosu vertikalnih opterećenja, već se novom koncepcijom potencijalno i povećava dugovječnost cijele konstrukcije, pružajući vam izvanrednu Mercedesovu kvalitetu gradnje vrlo dugo vremena.

Da je njemački proizvođač bio na pravom tragu sa ovom platformom, svjedoče i ostale karoserijske izvedbe C-klase; Karavan (S 205), Coupé (C 205) i Cabrio (A 205). Sve ove izvedbe su također dobile osjetnije sportskije karakteristike od prethodnih generacija, no prava potvrda konstrukcijske kvalitete MRA platforme je i činjenica da se na njoj grade i nova E-klasa te S-klasa. A to već ima svoju težinu, jer je time Mercedes pokazao da je C-klasa ulazna razina luksuznih premium limuzina.

Vanjski izgled i dimenzije Mercedes C-klase četvrte generacije je izašao na tržište u ožujku 2014. i bio je izuzetno popularan kod kupaca. Toliko popularan da je gotovo svaki peti novi Mercedes bio upravo C-klasa. Mnogi su mu i tepali da je vizualno sličan S-klasi, ali u manjim dimenzijama. No krajem 2018. godine je došlo i vrijeme za njegovo osvježenje, facelift, a kako nije bilo porebno mijenjati dobitnu formulu ažuriranje je vizualno izvedeno i više nego oprezno.

Sa 6500 novih dijelova to je najopsežnije zatezanje lica u povijesti modela na papiru, ali Mercedes je nove dijelove dobro sakrio. Čak i dobri poznavatelji ove marke moraju dvaput pogledati da bi prepoznali facelift C-klase.

Iako C-klasa nikada nije loše izgledala, ovaj najnoviji krug stilskih dodataka daje joj svjež izgled i pomaže joj da se istakne u usporedbi s prethodnim modelom. Vanjske promjene dolaze u obliku novih farova, revidiranih prednjih usisnika zraka, prednje rešetke, prednje 'pregače', dok je stražnji kraj vizualno uočljiv po novom donjem dijelu i po novoj grafici stražnjih svjetala. Naša testna verzija je imala opcijska LED High Performance prednja svjetla, koja zahvaljujući tehnologiji punog LED-a nude bolju preglednost i vidljivost, a samim tim i veću sigurnost. Svojim upečatljivim dizajnom prednja i stražnja svjetla (sa svjetlosnim potpisom u obliku slova 'C') odišu svojom tehničkom izvrsnošću čak i tijekom dana, a posebno noću. Ipak, kako bi razlikovali prednji kraj na koji je prebačen fokus osvježene izvedbe C-klase u ovisnosti o razinama opreme poslužiti će slika u prilogu ispod. Na njoj se vidi 'evolucija' četiri razine opreme; standardna serijska izvedba, Avantgarde, Exclusive i AMG Line.

Dimenzije ovog automobila su sljedeće: duljina 4686 mm, širina 1810 mm (2020 mm s otvorenim retrovizorima), visina 1442 mm, međuosovinski razmak 2840 mm. Na našem, testnom modelu su bili kotači dimenzija 18 cola, sa Bridgestone Potenza S001 gumama dimenzija 225/45R18 sprijeda i 245/40R18 straga. Volumen prtljažnika je 455 litara (VDA), a ima i opcijske preklopive naslone stražnjih sjedala. Težina vozila je 1565 kg (sa standardnim 6-brzinskim ručnim mjenjačem 1555 kg). Da, volumen prtljažnika je za sedan izvedbu posve zadovoljavajući, ali nemojte očekivati izdašnost volumena i pristup kao u npr. karavanskoj izvedbi.

Unutrašnjost kabine i sigurnosni sustavi Ulazak u unutrašnjost nudi gotovo minimalističko uređenje, ali ono odiše luksuzom. Tu se posebno ističu antracit dekorativni elementi od drveta hrasta, čije površine nisu glatke već otvorenih pora. Mercedes čak niti ne nudi širokozaslonski kokpit C-klase uz doplatu, a razlog je sljedeći: tehnički napor bio bi prevelik za facelift. Uz ovu gore navedenu činjenicu da je ovdje jako puno novih dijelova, održavanje modela je već najsloženije ažuriranje u povijesti modela. Kao standard, osvježeni model i dalje koristi klasični instrumentni sklop s dva okrugla instrumenta i 5,5-inčnim (rezolucije 383 x 600 pixela) multifunkcionalnim digitalnim zaslonom. Opcijski Mercedes nudi potpuno digitalni zaslon visoke rezolucije s instrumentima veličine 12,3 inča (1920 x 720 pixela), koji definitivno vrijedi uloženog novca. Opcije prikaza vrlo su raznolike, tako da su na raspolaganju tri različita stila: Classic, Sport i Progressive.

Sveukupno, potpuno digitalni zaslon vrlo je uvjerljiv vrtualni kokpit i ne nudi opciju pretvaranja cijelog zaslona u navigacijsku kartu, koja u našem testnom modelu i nije bila u serijskoj opremi, ali je tu opcijska priprema za navigaciju i Live Traffic Information. Uz to, ekran iznad središnje konzole mjeri u dijagonali 10,25 inča (1920 x 720 pixela) uz nadoplatu, što je i bio slučaj u našem testnom modelu. Dok je standaradan onaj veličine 7-inča (960 x 540 pixela). Gore navedena opcijska kombinacija, koja sa sobom donosi i Apple CarPlay i Android Auto kao standardnu opremu, nadoknađuje nedostatak kokpita širokog zaslona, odnosno najnoviji i vrlo hvaljeni MBUX infotainment sustav.

Nadalje, C-klasa dobiva novi kožnati trokraki upravljač (ne i dijelom perforirane kože u našem modelu) uključujući i tipke osjetljive na dodir poznate iz nekih drugih Mercedesovih modela. Ručica automatskog mjenjača se nalazi vrlo praktično, onako Mercedesovski, iza kola kola volana s desne strane, na mjestu ručice za brisače vjetrobranskog stakla. Ručica brisača se zato nalaze s lijeve strane kola volana. Naravno, tu su i tipke iza kola volana za ručno mijenjanje brzina. U usporedbi s prethodnikom, ručica za tempomat s lijeve strane također je eliminirana, a postavke tempomata podešavaju se na kolu volana.

Ostale promjene odnose se samo na pojedinosti, kao npr. gumb za pokretanje/zaustavljanje koji je sada redizajniran i standardan, tako da s KEYLESS-GO funkcijom ključ vozila uvijek možete držati u džepu. Naš testni automobil također je opremljen novim dizajnom sivo/crne unutrašnjosti. Unutrašnjost krova presvučena je sivom tkaninom, dok su sjedala presvučena dojmljivom sivo/crnom kombinacijom Norwich tkanine i crne umjetne kože Artico. Sjedeći položaj, pogotovo na prednjim lijepo profiliranim sjedalima, i obrada materijala su izvrsni. Osim toga u našem slučaju tu je i opcijski Komfort paket sjedala s prednjim sjedalima s lumbalnom potporom. Općenito, jednom kada sjednete za volan našeg testnog modela imate osjećaj da ste utonuli u vozačko okruženje u kojem je sve podređeno vašoj sigurnosti, ali i u kojem se udobno osjećate. Naravno, trebati će vam određeno vrijeme da dostignete razinu upotrebne rutine korištenja središnjeg zaslona, kao i kontrolera na volanu. Ovo se posebno odnosi na opcijski Touchpad s kontrolerom na središnjoj konzoli (haptički odziv), koji nudi zanimljive opcije surfanja po središnjem digitalnom zaslonu.

Ono što treba istaknuti, na autocesti se osjeća prilično prigušenje vanjske buke. Prigušivanje zvuka nudi izvanredne NVH (buka, vibracije i oštrina) prednosti na glatkim cestama. Čak i na površinama s grubim asfaltom pri brzinama autoceste, nema primjetne degradacije u kvaliteti buke u kabini. Mjesta ima i straga za visoke osobe, ali neke nenaviknule na stražnji pogon će vjerojatno iznenaditi središnji tunel, ispod kojeg se nalazi kardansko vratilo prema stražnjem diferencijalu, koji ipak odnosi vrijedan iskoristivi podni prostor.

Treba reći i da je elektronska arhitektura potpuno nova, a korisnici ovo doživljavaju u korisničkom iskustvu s opcijskim potpuno digitalnim prikazom instrumenta i multimedijskim sustavima s prilagođenim mogućnostima prikaza i informacija. Glazbeni sustav ukupne izlazne snage od 225 W je izvrstan, kao i ambijentalno osvjetljenje, ali su oba opcijska. Sustavi pomoći su sada ažurirani za S-klasu. Tako naš testni model ima Active Brake Assist - sustav upozorenja i pomoći pri kočenju radi izbjegavanja; Kontrolu tlaka u gumama; i-Size sigurnosni sustav za dječje sjedalice; Active Distance Assist DISTRONIC koji može podržati vozača u različitim situacijama na temelju rute i predvidjeti brzinu; TIREFIT - set za popravak gume sa zračnim kompresorom; Parking paket s kamerom za vožnju unatrag; Aktivnu pomoć pri parkiranju s PARKTRONIC parkirnim senzorima; Pokazivač statusa stražnjih sigurnosnih pojaseva; Automatsko deaktiviranje suvozačevog zračnog jastuka; Aktivan poklopac motora - zaštitu za pješake; Zračni jastuk za zaštitu nogu; ADAPTIVE BRAKE LIGHTS - kočiona svjetla trepere prilikom iznenadnog kočenja radi upozorenja nadolazećih vozila; funkciju aktivnog upravljača, što je intuitivno razumljiva pomoć pri aktivnom mijenjanju trake.

Dizelski motor OM 654 D16 objuma 1,6 litara i snage 160 KS Kod našeg testnog modela C 200 d primjetna je još jedna evolucija, a to je usvajanje četverocilindričnog turbo dizelaša OM 654 D16 objuma 1,6 litara (1598 cm³), koji je Mercedes posebno razvio za opremanje verzija 180 d (122 KS) i 200 d (160 KS), sigurno dviju najtraženijih verzija na mnogim europskim tržištima. Treba reći da je ovo otklon od motora nastalog u suradnji s Renaultom, a naša testna verzija motora je bila snage 160 KS (118 kW) i najvećeg okretnog momenta od 360 Nm, koji je uparen s 9-stupanjskim 9G-Tronic automatskim mjenjačem. Ovaj mjenjač je prvi put javnosti predstavljen ujesen 2013. godine na IAA u Frankfurtu. Naravno, pogon je na stražnjim kotačima. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je izvrsnih 7,9 sekundi, dok je u opciji sa standardnim 6-brzinskim ručnim mjenjačem njegovo ubrzanje 8,5 sekundi. Krajnja brzina je u oba slučaja 226 km/h. Proizvođač navodi prosječnu potrošnju u kombiniranim uvjetima 5-4,3 l/100 km, a emisiju CO₂ u kombiniranim uvjetima 131-114 g/km u NEDC ispitnom ciklusu. Sam motor zadovoljava normu Euro 6d ISC-FCM i klasu efikasnosti razine A.

Svidio nam se način na koji se motor razvija s laganim ubrzanjem, jer se pokazuje uglađenim, rafiniranim i snagom niskih brzina, s mjenjačem koji fluidno upravlja raspoloživom snagom i okretnim momentom. Promjena stupnjeva prijenosa 9G-Tronicom zasigurno nije najbrža koju znamo u slučaju dizelskih motora srednje i male snage, ali prebacite li na režim rada Sport+ onda je osjetna razlika u setupu cijelog vozila. Sve je još zabavnije ako sami ručno mijenjate brzine polugicama na kolu volana. I to nam se prilično svidjelo. Njegova potrošna je doista minimalna, i možda jedan protuargument kada govorimo o usporedbama motora s unutarnjim izgaranjem i budućim, neizbježnim električnim pogonima. Osim toga, moramo priznati da smo od ovog motora sanjenog obujma očekivali puno manje, ali smo se na sreću debelo prevarili, jer ovaj motor je u kombinaciji sa 9G-Tronic i stražnjim pogonom jako uvjerljiv.

Treba reći i da naš testni model ima standardni AGILITY CONTROL ovjes sa selektivnim sustavom prigušivanja, koji kombinira uravnoteženi komfor vožnje i visoku stabilnost u vožnji. Zahvaljujući pasivnom sustavu prigušivanja, možete uživati ​​u vrhunskom vozačkom iskustvu na bilo kojoj cesti: ponašanje kotrljanja, učinak prigušenja i stabilizacija se kontinuirano i automatski prilagođavaju trenutnoj površini. I već smo djelomično spomenuli, standardni DYNAMIC SELECT, koji mijenja ponašanje u vožnji jednim pritiskom na tipku koja se nalazi na središnjoj konzoli pored Touchpada. Koristite razne programe vožnje koji, primjerice, mijenjaju karakteristike motora, mjenjača, šasije i upravljanja. Bez obzira jeste li dinamični u Sport i Sport+ modu, potpuno opušteni u Comfort programu ili posebno ekonomični u ECO modu - vi određujete što vam je trenutno važno. C-klasa ima izvrstan aluminijski prednji multi-link ovjes s četiri spone, a straga multi-link s pet spona. S obzirom na stražnji pogon naša testna verzija je svakako vrlo vozan automobil, a njegov pogon straga tek djelomično osjetite u vožnji vijugavom regionalnom cestom, ali baš onako kako rasni sportski automobil i treba vozaču pružati osjećaj.