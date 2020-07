[FOTO/VIDEO] Vozili smo Subaru Imprezu e-Boxer; inteligentni hibridni motor i vrhunski AWD pogon za one s profinjenim ukusom

U Europi Subaru automobile biraju prilično profinjena tržišta, a ako tome još pridodate i složenije uvjete zimske vožnje gdje je stalni integralni pogon 'must have', onda ste doista naišli na izvanredna rješenja koje Subaru, time i Impreza, nude

Postoje globalno poznati i prihvaćeni automobili koji su već od samog izlaska na tržište, ili u vrlo kratko vrijeme, stekli pridjev 'kultni', a jedan od takvih modela je prema mnogim stručnjacima Subaru Impreza. Za model 'Imprecu', kako ju barem mi na ovim prostorima zovemo, moglo bi se tako pomisliti da je na tržištu već cijelo 'stoljeće', ali zapravo ona se pojavila ne tako davne 1992. godine. Radi se o kompaktnom automobilu, koji je prije 28 godina predstavljen kao zamjena za model Subaru Leone.

Subaru je tada na tržište doveo dvije verzije karoserije; limuzinu s četvero vrata (kodna oznaka GC) i peterovratni hatchback/karavan (GF). No nisu na tome stali, već je uvedena i coupé izvedba s dvoja vrata 1995. (GM), a sve tri verzije su izgrađene na skraćenoj platformi Legacyja. Iako je Subaru poznat po tome što su njegovi, gotovo svi modeli s pogonom na svim kotačima (AWD), Impreza je od 1992. godine imala i verziju s pogonom samo na prednjim kotačima (FWD). Glavne verzije dobile su četverocilindrične boxer (nazvane i 'H' motori) motore obujma od 1,5 do 2,5 litara, a modeli Impreza WRX i WRX STI orijentirani na performanse nadograđeni su s dodatkom turbopunjača. Druga generacija je izašla na tržište 2002. godine i proizvodila se do 2007.Od treće generacije Impreze 2008. godine, neka su tržišta usvojila skraćeni naziv Subaru WRX za varijante visokih performansi. Impreza (također Impreza WRX i Impreza WRX STI) je bila glavni rival Mitsubishi Lanceru (i Mitsubishi Lancer Evolution). Prve tri generacije Impreze bile su dostupne i s paketom off-road izgleda pod nazivom Outback Sport, koji se ekskluzivno proizvodio za sjevernoameričko tržište. Četvrta generacija Impreze proizvodila se od 2011. do 2016., a verzija s off-road paketom preimenovana je u XV (Crosstrek u Sjevernoj Americi). Rekli smo već da je Subaru zamislio Imprezu i s pogonom na prednje, ali i na sve kotače, a zanimljivo je da su od kasnih 1990-ih, neka tržišta ograničila prodaju na model sa pogonom na sve kotače, čime je Impreza dobila jedinstveni prijedlog prodaje u globalnoj kompaktnoj klasi koju karakterizira pogon na prednjim kotačima. No Impreza se i dalje radila i s pogonom na svim kotačima.

U međuvremenu je Impreza ušla u svoju petu generaciju, koja je na tržište stigla 2016. godine, a radi se na novoj Subaru Global Platformi, koja će biti osnova za sve buduće Subaru Modele. Nova Impreza se isto tako proizvodi u dvije verzije karoserije; limuzina s četvero vrata (kodna oznaka GK) i peterovratni hatchback (GT), a treba reći da nije planirano da se limuzinska verzija nađe na tržištu Europe. Isto tako, za one koji Imprezu još uvijek povezuju sa sjajnim reli automobilima, očekuje se da će razdvojeni sportski 'performance' modeli WRX i WRX STI sljedeće generacije biti najavljeni 2020. ili 2021. godine, no to je jedna posve druga priča.

Ipak, vratimo se mi svojoj Imprezi u peterovratnoj hatchback verziji koja je od ove godine dobila, osim još uvijek aktualnog četverocilindričnog boxer motora obujma 1,6 litara snage 114 KS (84 kW), i dvolitreni e-BOXER motor s hibridnim pogonom. Ova osvježena verzija je predstavljena u Europi krajem mjeseca svibnja ove godine, a mi smo iskoristili priliku i testirali za vas ovu verziju točne oznake Subaru Impreza 2.0i e-BOXER Lineartronic Premium. Ono po čemu je osvježena Impreza pete generacije toliko posebna je uvođenje hibridne tehnologije na poseban Subaruovski način, a to je svakako oplemenjivanje njihovog zaštitnog znaka; boxer motora. Naravno, niti Subaru više nema u svojoj paleti dizelsku verziju svog boxer motora, po mnogima verzije koja je bila i zanimljiva s tehničke strane, ali i zbog voznih karkateristika. No ostale su benzinske izvedbe, koje će uz e-BOXER hibridni pogon biti dio njihove strategije u očekivanju prelaska na potpuno električni pogon.

Nova Subaru Impreza e-BOXER održava tipičnu konstrukcijsku filozofiju 'kuće Plejade': poznati Subaru Symmetrical AWD stalni pogon na sve kotače (patent Subaru) i boxer motor, ali sada dodaje 'hibridnu' komponentu koja naglašava tehničku važnost ovog projekta i veliku brigu za čistiji okoliš japanskog proizvođača. Inače, naziv Plejade dolazi od zviježđa bika, koje je najpoznatije po otvorenom skupu zvijezda Plejade ili Vlašići. To je skup zvijezda u kojem je i golim okom moguće vidjeti 7 najsjajnijih zvijezda u njemu koje često nose naziv i Sedam sestara, a logo marke Subaru je njihova stilizirana verzija, ali sastavljen od 6 zvjezdica. Vanjski izgled i dimenzije Treba odmah na početku reći da se vanjski izgled osvježene Impreze neće svidjeti baš svima, no oni drugi kojih nije mali broj, će posve biti zadovoljni njezinim izgledom. Naravno, ovi drugi će novu Imprezu doživjeti kao puno, puno širu sliku samog modela, koji obuhvaća cjelokupne karakteristike vozila u njegovim tehničko-dizajnerskim rješenjima. I rekli bismo, Impreza će za njih i dalje biti kultni automobil, kojeg će se teško odreći čak i kada u njihovom vlasništvu provede desetak, petnaestak godina.

Nova platforma Impreze e-BOXER (Subaru Global Platform ili SGP) dramatično povećava krutost kroz šasiju (povećanje od 70 do 100 posto u odnosu na trenutne modele) i uključuje znatna poboljšanja sustava ovjesa za daljnje snižavanje središta gravitacije. Novi sustav čini ovo vozilo stabilnijim s manje bočnog naginjanja, a time i manje opasnosti (50 posto manje) od prevrtanja. Amortizeri su revidirani kako bi odziv novog Subaru e-Boxera bio više izravan i, u isto vrijeme, više udoban i na niskoj brzini i na dugim putovanjima. Prema japanskom proizvođaču, apsorpcija energije se također povećala za 40 posto u odnosu na trenutne modele. Dimenzije osvježene Impreze e-BOXER su sljedeće: duljina 4475 mm, širina 1775 mm (2019 mm s otvorenim retrovizorima), visina 1515 mm, međuosovinski razmak 2670 mm, a visina od podloge 135 mm. Naravno, i Subaru Impreza e-BOXER koristi SGP platformu, kao i modeli Forester, Outback, Levorg, WRX i XV.

Što se promjena izvana tiče, nova Impreza e-BOXER je dobila stilske elemente ostalih Subaruovih najnovijih modela. Tako su na novoj Imprezi sada obrnuta dnevna svjetla u obliku slova 'C', koja okružuju prednje svjetlo, daju zamah i kontinuitet idealnoj liniji koja spaja lukove prednjeg kotača s rešetkom motora. Isto je i s obrnutim 'L' kromiranim profilom koji okružuje svjetla za maglu. Prednji branik, nizak i profiliran, produžen je za 15 mm, i doprinosi trodimenzionalnom izgledu cijelog vozila, naglašavajući njegovu aerodinamičnost i elegantno sportski otisak. Tipična Subaruova šesterokutna maska premoštena je kromiranim profilom koji okružuje simbol marke, postavljenom u njegovom središtu. Ispod logotipa nalazi se kamera koja se koristi za rad prednjeg monitora. U donjem dijelu prednjeg branika nalazimo još jednu rešetku koja usmjerava vanjski protok zraka prema motornom prostoru, doprinoseći hlađenju mehaničkih komponenti. Mat crni premaz koji okružuje svjetla za maglu i dalje obuhvaća čitavu donju rešetku. Naša testna izvedba, baš kao i sve verzije Impreze osim modela 1,6i Pure, ima full LED prednja svjetla s automatskim podešavanjem visine. Korištenje LED tehnologije za dnevna svjetla (DRL), zahvaljujući njihovoj svjetlini i sjaju, poboljšava sigurnost čineći vozilo vidljivijim tokom dana. I prednja svjetla s dvostukom funkcijom kratka/duga svjetla i svjetla za maglu koriste istu tehnologiju. Sva ova tehnička rješenja doprinose smanjenju električne energije i posljedično potrošnje goriva, što znatno smanjuje emisije nove Subaru Impreze e-BOXER.

Bočna linija počinje od stražnjih svjetala i dopire do luka prednjeg kotača, dajući bočnom profilu oblik usmjerenog klina, pružajući Imprezi sportsku i profiliranu konotaciju. Veliki spojler nastavlja liniju krova, iznad stražnjeg stakla, doprinoseći aerodinamičnosti gornjeg dijela vozila, a vrtlozi koje stvara doprinose održavanju čistoće stražnjeg stakla i stražnje kamere. Velike staklene površine jamče putnicima veliku vidljivost prema van, smanjujući tako mogućnost mrtvog kuta. Treba reći da je na našem vozilu za ovu razinu opreme ugrađen i prozirni krovni sunroof 'prozor', koji se može posve otvoriti ili samo odignuti električnim putem. Široki lukovi kotača sadrže nove 17-colne felge od lagane legure, dvobojne, u kojima su kombinirani metalik siva i sjajna crna boja čime se poboljšava sportski izgled vozila. Dimenzija Dunlop Sport Maxx 050 guma na našem testnom modelu je bila 215/50R17.

Velikodušna i jasno vidljiva stražnja svjetla, počinju s bočne strane i dosežu do područja stražnjeg stakla. Sa svojim obrnutim 'C' oblikom odražavaju stil prednjih dnevnih svjetala. Kad su uključena, mat crna boja njihovih obrisa naglašava njihov stil i osobnost. Kako bi se noću jasno vidjelo vozilo, ona su podijeljena u dva dijela, od kojih je jedan sastavni dio karoserije automobila. Ovo rješenje povećava sigurnost kada se trebate zaustaviti noću i morati otvoriti vrata prtljažnika: oblik automobila je uvijek vidljiv. U donjem dijelu, okružene neprozirnim crnim profilom, nalazimo crveno svjetlo za maglu i reflektor. Najčešće korištena svjetla, tj. pozicijska svjetla, stop svjetla, ona koja osvjetljavaju registarske tablice i stražnje svjetlo za maglu, su LED tehnologije. Veliki spojler uključuje treće LED svjetlo za zaustavljanje i okružen je sjajnim crnim profilom koji poboljšava njegovu sportsku sliku.

Unutrašnjost kabine i sustavi sigurnosti Kako je naša verzija bila Premium razine opreme, Subaru je ovdje pružio najvišu moguću razinu udobnosti i kvalitete. Tako su naša sjedala bila presvučena kožom, koja je djelomično bila perforirana. Prednja sjedala, podesiva u osam smjerova električnim putem, su osim udobnosti ponudila i prilično lijepu dozu profiliranosti, koja dobro drže tijelo. Ova karakteristika je svakako dobro došla, jer s Imprezom bez obzira što to nije WRX izvedba ćete se gotovo sigurno sportskije voziti. Tu su i pedale gasa, kočnice i odmorišta za lijevu nogu izvedene u perforiranom aluminiju. O trokrakom sportskom, kožnatom volanu u Subaru, ne treba trošiti previše riječi, a svi oni koji su ikada sjeli za volan nekog od Subaru modela znati će o čemu pričamo. Dovoljno je reći da se autor ovih redaka prisjetio još testiranja jednog 'sasvim običnog' modela Subaru Forester s početka 2000-tih, kada je i tadašanji Forester prilično nezgrapne kutijaste, karavanske forme, imao volan izuzetno sportskog oblika. I da, proizvodila ga je talijanska tvrtka Momo specijalizirana za opremanje sportskih automobila. U međuvremenu, kroz ruke potpisnika ovih redaka je 'protutnjilo' točno 32 različita modela Subaru, što se odnosi na oblik karoserije i tipove motora. Mjesta straga ima i za tri odrasle osobe, iako ne treba zaboraviti da se radi o jednom kompaktnom automobilu čija duljina ne prelazi 4 i pol metra. Volumen prtljažnika je 340 litara (VDA), što je 45 litara manje od 1,6i verzije zbog straga ugrađene baterije. Kada se preklope nasloni sjedala straga u omjeru 60:40 onda volumen raste do 1173 litara.

Kao što smo već vidjeli i kod Forestera i XV-a, preventivna sigurnost, aktivna i pasivna, za Subaru je uvijek bila na prvom mjestu u dizajnu njihovih vozila i već neko vrijeme koristi vrhunske materijale i tehnologije. S najmodernijim i najsofisticiranijim upravljačkim sustavima, nova Subaru Impreza e-BOXER zadovoljava još veće sigurnosne standarde. Najbolji primjer je EyeSight System, ovdje u verziji v3, koji je standardan već od osnovne opreme. Dodane su i druge dodatne pomoći u vožnji, koje imaju za cilj povećati razinu aktivne i preventivne sigurnosti, pružajući tako vozaču priliku da usmjeri pažnju na vožnju, uživajući u potpunosti u dinamičnim kvalitetama nove Subaru Impreze e-BOXER, čineći putovanje sigurnim, ugodnim i zabavnim. Tu su i sustavi: kontrola kočenja prije sudara (Pre-Collision Braking System), upravljanje gasom prije sudara (Pre-Collision Throttle Management), upozorenje o polasku s vozne trake te upozorenje za pomicanje iz voznog traka (Lane Departure Warning i Lane Sway Warning), upozorenje o pokretanju vozila (Lead Vehicle Start Alert), pomoć pri održavanju trake (Lane Keep Assist), sustav otkrivanja vozila straga (Subaru Rear Vehicle Detection ili SRVD), sustav automatskog kočenja prilikom vožnje unatrag (Reverse Automatic Breaking ili RAB), prednji monitor (Front View Monitor), kamera za vožnju unatrag, podsjetnik na prisutnost putnika (djece) na stražnjim sjedalima (Rear Seat reminder) i prilagodljivi tempomat (Adaptive Cruise Control).

U gornjem središnjem dijelu nadzorne ploče nalazi se 6,3-inčni MFD (Multi Function Display) zaslon. Neki prikazi na ovom zaslonu posebno su posvećeni ovoj hibridnoj verziji. Vrlo elokventne slike prikazuju rad motora/motornog sustava, ukazujući naprimjer, koji od njih dva radi ili ako oba doprinose kretanju vozila. Također je istaknuta razina napunjenosti baterije ili ako je u tijeku faza punjenja. Sam vozač ima i MID digitalni zaslon na instrumentnoj ploči, koji mu pokazuje razne korisne informacije vezane uz samu vožnju.

Na središnjoj konzoli se nalazi veliki 8-inčni WVGA (Wide Video Graphic Array) zaslon Subaru Starlink infotainment sustava osjetljiv na dodir. Vozač ili suvozač koji sjedi uz njega, mogu lako pristupiti različitim funkcijama, poput svojih vlastitih aplikacija, koristeći AppleCarPlay ili Android Auto protokole. Koristi se široko poznato grafičko korisničko sučelje (GUI) jer je ono danas prisutno na svim uređajima poput pametnih telefona, tableta i osobnih računala. Mala zamjerka ide, malo lošijoj vidljivosti kada je vani prilično jako sunčano svjetlo, ali u tom slučaju se vozač ipak nekako dovine ovom problemu i nije da ništa ne vidi. Radio sustav je tipa DAB +, sa 6 zvučnika.

Subaru e-BOXER hibridni motor i Symmetrical AWD pogon Za model Impreza e-BOXER Subaru je, kao i kod Forestera i XV-a, odabrao koristiti svoj FB20 benzinski boxer motor, prikladno optimiziran u smislu potrošnje goriva, modificiran za upotrebu isključivo na hibridnim modelima.To je dvolitreni (1995 cm³) 4-cilindrični boxer motor, s izravnim ubrizgavanjem, dvostrukom bregastom osovinom, s prirodnim usisom, koji zadovoljava norme Euro6d-TEMP. Ovaj motor je uparen s CVT Lineartronic bezstupanjskim mjenjačem s lančanim prijenosom, uz mogućnost ručnog mijenjanja stupnjeva prijenosa u 7 'brzina' pomoću polugica na volanu, dok se snaga na kotače prenosi Active Torque Split AWD sustavom. Ono što će neke, nenavikle na CVT Lineartronic bezstupanjski mjenjač, možda zasmetati je malo veća glasnoća prilikom većeg broja okretaja motora, ali tu možete doskočiti tako da brzine mjenjate ručno polugicama na kolu volana.

Njegova maksimalna snaga je 150 KS (110 kW) između 5600 i 6000 okr./min. i ima najveći okretni moment od 194 Nm pri 4000 okr./min. Njegova električna pogonska jedinica se sastoji od AC (izmjenična struja) sinhronog elektromotora s trofaznim trajnim magnetima, koji pruža snagu od 12,3 kW (16,7 KS) i okretni moment od 66 Nm, a smješten je unutar 'Hybrid Lineartronic' mjenjača. Baterije su litij-ionskog tipa s maksimalnom snagom od 13,5 kW i napona 118,4 V, te kapaciteta 4,8 Ah. Maksimalna brzina ove hibridne Impreze je 197 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 km/h 10 sekundi. Što se krajnje brzine tiče, ovo je i više nego zakonski dozvoljeno, pa njegove krajnje performanse možete isporbati samo na njemačkim autocestama na dionicama gdje nema ograničenja brzine. S druge strane, ubrzanje od 10 sekundi i nije neki 'forte' Impreze, no nije to niti tako loš podatak. Emisija CO2 prema WLTP sustavu je 174 g/km u kombiniranim uvjetima, a potrošnja goriva u kombiniranim uvjetima 7,7 litara na 100 km (WLTP). No treba reći da se s ovim e-BOXER hibridnim sustavom štedi do 10 posto goriva u odnosu na benzinsku 2,0-litrenu izvedbu Impreze.

AC/DC izmjenjivač/pretvarač baterije, smješten je u poseban prozračan kontejner ispod prtljažnika straga, iznad stražnje osovine, u poprečnom položaju, kako se ne bi žrtvovao koristan prostor za prtljagu i zadržala kvaliteta držanja u vožnji vozila. Težina Impreze e-Boxer je 1514 kg, odnosno 133 kg više u odnosu na Imprezu sa 1,6-litrenim benzinskim motorom, dok je raspored težine je idealan; 50 posto na prednjoj osovini i 50 posto na stražnjoj osovini. Kočioni sustav koristi četiri ventilirana moćna diska i kombinira se s regenerativnim kočenjem. Tijekom usporenja i još više kada vozač pritisne papučicu kočnice, kinetička energija automobila kombinira se s regenerativnim kočenjem i električni motor radi kao generator koji osigurava punjenje baterija. Sustav kontrolira softver koji osjećaj kočenja prenosi vozaču kroz papučicu kočnice, istog kao i kod konvencionalnog sustava kočenja.

Zanimljivost ovog hibridnog pogona leži u činjenici da je ovo vozilo registrirano kao automobil s blagim hibridnim pogonom, ali i kao paralelni hibrid. Sustav e-Boxer omogućuje Imprezi vožnju na tri vrste pogona:

Vožnja na električni pogon: samo električni motor radi, auto vozi tiho, bez vibracija i s nultom emisijom iskorištavanjem baterije. Ova situacija se događa uglavnom u gradskoj vožnji, s čestim kretanjem i zaustavljanjem i gdje su potrebne niske performanse (ubrzanje i brzina)

Vožnja motorom s unutrašnjim izgaranjem uz pomoć elektromotora: kada vozač pritisne na gas pedalu, sustav kombinira snagu toplinskog motora s dodatnom snagom električnog motora, što dovodi do bržeg, kontinuiranog i učinkovitog ubrzanja u smislu potrošnje goriva

Vožnja motorom s unutrašnjim izgaranjem: na najvišim brzinama samo toplinski motor radi, što također omogućuje punjenje baterije strujom Subaru Impreza e-BOXER ima na raspolaganju i SI-DRIVE Subaru Inteligentni pogon (Subaru Intelligent Drive), koji prilagođava reakcije motora vašem osobnom stilu vožnje tako da su željene performanse i okretnost dostupni u svakom trenutku. A odabir načina vožnje vrlo praktično prebacujete posebnom tipkom na kolu volana. Sportski način rada (S); omogućuje vam veće ubrzanje u svim uvjetima vožnje. Vožnja autocestama i zavojitim cestama jako je zabavna kada ste u ovome modu.

Inteligentni način rada (I); zahvaljujući 'nježnoj' opskrbi energijom, ovaj je način idealan za gradski promet i velike udaljenosti. Održava potrošnju goriva što nižom, a ujedno nudi fleksibilnu kontrolu na mokrim i zasniježenim cestama.