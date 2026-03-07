dobar savjet

Mnogi vozači godinama ne primjećuju ovaj detalj u autu: Može vam spasiti živce na benzinskoj

S. M.

07.03.2026 u 20:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Rafael Henrique / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Na instrumentnoj ploči gotovo svakog automobila skriva se detalj koji mnogi nikada ne primijete, a može spriječiti jednu od najčešćih pogrešaka pri točenju goriva.

Upravo taj detalj godinama rješava jedan od najčešćih i najiritantnijih problema na benzinskim postajama - zaustavljanje s pogrešne strane vozila u odnosu na otvor spremnika.

vezane vijesti

Riječ je o praktičnom rješenju poznatom kao 'Moylanova strelica', koje vozačima u samo jednom pogledu otkriva nalazi li se otvor spremnika goriva na lijevoj ili desnoj strani automobila. Zahvaljujući toj sitnici, neugodne situacije na benzinskim postajama lako se mogu izbjeći.

Strelica koja označuje s koje strane se nalazi spremnik goriva
Strelica koja označuje s koje strane se nalazi spremnik goriva Izvor: Profimedia / Autor: Silas Stein / imago stock&people / Profimedia

Za ovo jednostavno, ali vrlo korisno rješenje zaslužan je James Moylan, dugogodišnji Fordov zaposlenik. Na ideju je došao sasvim slučajno, tijekom kišnog poslijepodneva 1986. godine.

Vozio je novi model automobila koji još nije dobro poznavao, zaustavio se kako bi natočio gorivo i tek tada shvatio da se otvor spremnika nalazi na suprotnoj strani vozila. Dok je mokar pokušavao dohvatiti crijevo, sinula mu je ideja da postoji vrlo jednostavan način kako spriječiti takve situacije.

Mala strelica uz oznaku goriva tako je postala jedno od onih rješenja koje mnogi godinama ne primijete, iako im može uštedjeti vrijeme, živce i nepotrebno manevriranje na benzinskoj postaji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dobar savjet

dobar savjet

Kupci rabljenih auta često zanemare ovu sitnicu, a može ih spasiti skupe pogreške
Test za vozače

Test za vozače

Znate li što znači ovaj znak na cestama? Mnogi vozači više se ne sjećaju što označava
EU ODLUČILA

EU ODLUČILA

Od 7. srpnja velika promjena na cestama: Novi sustav mogao bi spasiti živote

najpopularnije

Još vijesti