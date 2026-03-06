Znate li što znači ovaj znak na cestama? Mnogi vozači više se ne sjećaju što označava

Riječ je o znaku koji označava raskrižje cesta iste važnosti, odnosno upozorenje da se približavate raskrižju na kojem vrijedi pravilo prednosti prolaska s desne strane.

Kako pojašnjava HAK-ova revija, ovaj znak, koji se rijetko viđa na hrvatskim cestama, upozorava vozače da moraju biti posebno oprezni.

'Znate li što znači ovaj znak? To je upozorenje na raskrižje na kojem morate propusiti vozila koja vam dolaze s desne strane. Dakle, kada ugledate ovaj znak budite oprezni, na njemu vrijedi pravilo desne strane', piše HAK-ova revija.