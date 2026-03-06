Znate li što znači ovaj znak na cestama? Mnogi vozači više se ne sjećaju što označava

Prometni znakovi dio su svakodnevice na cestama, no neki od njih i dalje zbunjuju vozače. Jedan od takvih je i trokutasti znak s crvenim rubom i crnim križem u sredini.
Riječ je o znaku koji označava raskrižje cesta iste važnosti, odnosno upozorenje da se približavate raskrižju na kojem vrijedi pravilo prednosti prolaska s desne strane.
Kako pojašnjava HAK-ova revija, ovaj znak, koji se rijetko viđa na hrvatskim cestama, upozorava vozače da moraju biti posebno oprezni.
'Znate li što znači ovaj znak? To je upozorenje na raskrižje na kojem morate propusiti vozila koja vam dolaze s desne strane. Dakle, kada ugledate ovaj znak budite oprezni, na njemu vrijedi pravilo desne strane', piše HAK-ova revija.
Drugim riječima, na takvom križanju nema glavne ceste. Vozač je dužan propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane. Pravilo desne strane jedno je od temeljnih prometnih pravila koje svi uče u autoškoli, no u praksi se često zaboravlja.
'Pravilo desne strane kaže kako je na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. Nadalje, pravilo prema kojem je vozač vozila koje skreće ulijevo dužan propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno', navodi HAK-ova revija.
Naravno, postoje i određene iznimke.
'U kompletiću sa svakim pravilom dolaze i iznimke, tako postoje i iznimke od ova dva gore navedena pravila prema kojem je na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač dužan propustiti takvo vozilo bez obzira na to s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno', piše HAK-ova revija.
Upravo zato prometni stručnjaci upozoravaju da je kod ovakvih raskrižja najvažnije smanjiti brzinu, dobro procijeniti situaciju i poštovati pravilo desne strane.