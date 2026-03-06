Od 7. srpnja velika promjena na cestama: Novi sustav mogao bi spasiti živote

Od sredine ove godine svi novi automobili morat će imati ugrađen poseban sustav upozorenja pri naglom kočenju. Bez tog sustava vozilo više neće moći dobiti homologaciju, što znači da se neće moći registrirati.

Riječ je o takozvanom 'Signalu za nužno zaustavljanje', koji postaje obvezan od 7. srpnja prema europskoj uredbi o općoj sigurnosti vozila.

Kako sustav funkcionira

Sustav se automatski aktivira kada vozač snažno zakoči pri brzinama većim od 50 km/h. Njegova je svrha pravovremeno upozoriti vozače iza da je došlo do naglog usporavanja.

Za razliku od klasičnih kočionih svjetala, koja se pale pri svakom pritisku papučice kočnice, ovaj sustav ima dodatnu funkciju upozorenja. Kada vozilo naglo usporava, stop svjetla počinju brzo treperiti, čime se vozačima iza šalje jasan signal opasnosti.

Ako se vozilo pritom potpuno zaustavi, sustav automatski uključuje sva četiri pokazivača smjera, dok stop svjetla ostaju upaljena.