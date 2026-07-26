Mnogi roditelji ovako voze djecu i riskiraju 130 eura kazne: Zakon radi važnu razliku

Pogreška vozača može završiti kaznom od 130 eura, ali mnogo je važnije to što sigurnosni pojas za odrasle bez postolja često ne prolazi pravilno preko djetetova tijela.

Ključ nije samo u tome koliko dijete ima godina. Za odabir odgovarajuće sigurnosne sjedalice ili postolja prvenstveno je važna njegova visina.

Granica od 135 centimetara ne znači kraj postolja

Opće pravilo hrvatskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama kaže da se djeca niža od 150 centimetara moraju prevoziti u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici ili na postolju.

Međutim, postoji iznimka koja često stvara zabunu. Dijete visoko najmanje 135, ali manje od 150 centimetara, smije se voziti bez sigurnosne sjedalice ili postolja ako je pravilno vezano sigurnosnim pojasom za odrasle.

No ta iznimka vrijedi isključivo na sjedalima koja nisu prednja - odnosno na stražnjoj klupi automobila.

To znači da dijete visoko 140 centimetara na stražnjem sjedalu može biti vezano samo automobilskim sigurnosnim pojasom, pod uvjetom da mu pojas pravilno pristaje. Ako isto dijete sjedi na prednjem suvozačkom sjedalu, mora koristiti odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu ili postolje. MUP tu razliku jasno navodi u pojašnjenju članka 163. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Evo kako pravilo izgleda u praksi

Dijete visoko 130 centimetara mora koristiti odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu ili postolje, neovisno o tome sjedi li sprijeda ili straga.

Dijete visoko 140 centimetara može se na stražnjem sjedalu voziti bez postolja ako je pravilno vezano sigurnosnim pojasom. Na prednjem sjedalu postolje ili odgovarajuća sjedalica i dalje su potrebni.

Kada dijete dosegne 150 centimetara, zakonska obveza korištenja dječje sjedalice ili postolja prestaje. Međutim, i tada sigurnosni pojas mora biti pravilno postavljen i korišten na način koji je predvidio proizvođač vozila.

Drugim riječima, prelazak granice od 135 centimetara ne znači da dijete automatski može sjediti bez postolja na bilo kojem mjestu u automobilu.

Nije dovoljno samo zakopčati pojas

Zakon propisuje da dijete između 135 i 150 centimetara bez postolja mora biti pravilno vezano. To ne znači samo povući pojas i zakopčati kopču.

Gornji dio pojasa mora prolaziti preko sredine ramena, a ne preko vrata ili lica. Donji dio mora biti položen nisko preko zdjelice i kukova, a ne preko mekanog dijela trbuha.

Dijete ne smije gornji dio pojasa stavljati ispod pazuha ili iza leđa. Pojas ne smije biti uvijen, labav ili nepravilno položen.

Hrvatski autoklub upozorava da se s prelaskom na sigurnosni pojas za odrasle ne treba žuriti. Preporuka je sustav za sigurni prijevoz djece koristiti sve dok dijete ne dosegne približno 150 centimetara i dok pojas bez postolja ne prolazi pravilno preko ramena i kukova.

Postolje djetetu podiže tijelo kako bi sigurnosni pojas prolazio preko čvrstih dijelova tijela. Bez njega pojas kod nižeg djeteta može završiti preko vrata ili trbuha, čime se u slučaju sudara povećava opasnost od ozljeda.

Dob djeteta nije presudna

Roditelji se često vode pravilom prema kojem dijete nakon određene dobi može sjediti naprijed ili prestati koristiti postolje. Međutim, važeće odredbe prije svega se temelje na visini.

Dijete može imati 11, 12 ili 13 godina, ali ako je niže od 150 centimetara, za njega i dalje vrijede posebna pravila.

Iznimka za djecu visoku između 135 i 150 centimetara dopušta vožnju bez postolja samo na stražnjem sjedalu i samo uz pravilno postavljen sigurnosni pojas. Revija HAK također upozorava da staro pravilo prema kojem je za prednje sjedalo presudno je li dijete navršilo 12 godina više ne vrijedi.

Još jedna opasna pogreška na prednjem sjedalu

Poseban oprez potreban je kod manje djece koja se prevoze u sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje.

Takva sjedalica ne smije se postaviti na prednje sjedalo ako je ispred nje aktivan zračni jastuk. Zračni jastuk mora biti deaktiviran, čak i kod vozila u kojima postoji sustav njegova automatskog isključivanja.

Za kršenje pravila o pravilnom prijevozu djece propisana je kazna od 130 eura.

Prije vožnje napravite jednostavnu provjeru

Ako je dijete visoko između 135 i 150 centimetara i planirate ga voziti bez postolja, provjerite gdje sjedi i kako mu pristaje pojas.

Dijete treba sjediti uspravno, leđima oslonjeno na naslon, a koljena bi mu se trebala prirodno savijati preko ruba sjedala. Pojas mora prolaziti preko ramena i kukova, bez dodirivanja vrata i bez pritiska na trbuh.

Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, postolje treba nastaviti koristiti čak i kada zakon dopušta vožnju bez njega na stražnjem sjedalu.

Zakonska mogućnost nije uvijek i najsigurnija mogućnost. Kod prijevoza djece zato je bolje postolje koristiti nešto dulje nego ga ukloniti prerano.